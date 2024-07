Manresa participa al projecte europeu Turisme industrial intel·ligent a la Mediterrània

Eudald Serra, Director del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, va assistir a una trobada de socis del projecte europeu #SMITourproject organitzada per l’Institut Universitari de Lisboa.

Durant la trobada, es van realitzar tallers públics i visites d’estudi per debatre els reptes i les oportunitats del turisme industrial en el desenvolupament econòmic, la innovació i el creixement social.

Projecte europeu

Aquest 2024, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, com a equipament associat a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, participa en el projecte europeu Smart Industrial Tourism in the Mediterranean. Una oportunitat que coŀloca Manresa al centre d’un projecte d’envergadura europea, amb l’objectiu de desenvolupar un pla d’acció per al turisme industrial sostenible a les regions mediterrànies.

Això inclou estratègies per diversificar el turisme, reduir l’impacte ambiental i impulsar el creixement social i econòmic mitjançant la innovació tecnològica.