Els treballadors de la neteja de Manresa convoquen vaga a partir del 29 d'agost

El comitè d'empresa de FCC Medi Ambient ha comunicat la convocatòria d'una vaga indefinida a partir del 29 d'agost a Manresa. Afirmen que els problemes sense resoldre s'acumulen i que la situació ja és insostenible: "Hem tingut molta paciència, però tot té un límit. Fins aquí hem arribat", manifesten.

El comitè afirma que fa 14 anys que els treballadors perden poder adquisitiu i es degraden les condicions de treball. "La precarietat dels contractes laborals i l'incompliment sistemàtic del nostre conveni per part de l'empresa ens porta a una situació del tot insostenible i intolerable".

Asseguren que "empresa i Ajuntament posen en risc la nostra seguretat" i "la càrrega de feina és impossible d'assolir. Tot i tenir maquinària nova sortim a treballar amb camions de fins a 25 anys d'antiguitat, escombradores de 20 anys, sense aire condicionat i amb avaries cròniques que posen en perill les nostres vides i les de tercers".

La gota que ha fet vessar el got ha estat la implantació del nou servei de recollida amb contenidors tancats, un "sistema planificat de forma deficient per tècnics i polítics de l'Ajuntament que no tenen ni idea del que és netejar i recollir les escombraries de Manresa. Ni tan sols han preguntat als que portem dècades fent aquesta feina, només es mouen per objectius polítics".

Conveni caducat

Una altra font de malestar és que el conveni "està caducat des del 31 de desembre de 2023. Des d'aquesta data fins ara només hem tingut dues reunions del tot estèrils. Sis mesos per a dues reunions que només han servit per fer guanyar temps al govern local i a l'empresa per implantar aquest nyap de sistema de recollida, que fins i tot ells sabem que serà molt problemàtic per manca de recursos materials i humans, impossible d'assolir".

Afirmen que l'empresa vol que tornin a signar un conveni que ni tan sols contempla l'IPC de Catalunya "i això no ho pensem tolerar. Hem sigut massa comprensius durant més de 15 anys i aquesta vegada diem prou!".

Asseguren que "tot això és només un bocinet del que estem patint els treballadors de FCC Medi Ambient Manresa. El maltractament rebut per comandaments intermedis, els incompliments en matèria de seguretat, els nostres sous cada vegada més curts, el potenciar i mantenir la precarietat dels contractes laborals per tal de tenir personal submís que no reclama els seus drets per por a no ser renovat i la voluntat poc negociadora de l'empresa ens aboca al camí de la lluita, de la defensa dels nostres drets".

Per tot això, el comitè de FCC Medi Ambient convoca vaga indefinida a partir del 29 d'agost. "Demanem a la ciutadania comprensió i que entenguin que la nostra lluita és per dignificar i millorar les nostres condicions laborals i que aquesta lluita servirà per millorar el servei que es mereixen tots els ciutadans de Manresa".