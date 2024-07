Elia Tortolero relleva Cristòfol Gimeno, que ha estat dotze anys primer secretari de la Federació XI del PSC

La Federació XI del PSC ha celebrat aquest dissabte al matí, a la seu de Manresa, el seu 11è congrés, al qual han assistit la totalitat dels 38 delegats, en representació dels militants de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès. Cristòfol Gimeno ha decidit fer un pas al costat i deixa el càrrec de primer secretari de la comissió executiva, que ha ostentat durant dotze anys, a Elia Tortolero. Gimeno, que just ara fa 25 anys consecutius que és alcalde de Castellgalí, ha comentat a Regio7 que continuarà lligat a la federació, però "d'una forma no tan executiva" i que ha fet el cop de cap de cedir el lloc per una "qüestió de relleu" i, també, per enfocar-se encara més en la feina d'alcalde, de "diputat al Parlament i, espero, de diputat al Govern" de la Generalitat.

Valoració elogiosa de la feina feta

En el torn d’intervencions, s’ha elogiat la feina feta, "sobretot en els difícils temps del procés, en què el PSC fou objecte de tota mena d’atacs i menyspreus. Malgrat tot, el partit va resistir, va saber superar-ho i, finalment, va recuperar forces per obtenir alguns dels millors resultats de la història, a les eleccions generals, autonòmiques i europees, i un avenç en les municipals, que convindrà reforçar en les pròximes del 2027". Posat a votació, l’informe ha estat aprovat per unanimitat.

Tot seguit, Ferran Verdejo, com a ponent de la ponència-marc, ha exposat les línies mestres dels objectius del partit en aquestes comarques. Objectius que comprenen el "treball institucional des de les institucions on tenim representació i, alhora, el treball de partit per ampliar presència i representació. Passats els temps del procés, toca recuperar el temps perdut i emprendre accions i actuacions en tots els àmbits per millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes". Les esmenes presentades a la ponència han estat acceptades. Finalment, s'ha posat a votació i s'ha aprovat per unanimitat.

Tot seguit, s’han presentat candidatures úniques a la comissió executiva de la federació, a la presidència del consell de la federació (Antoni Julián) i dels quatre representants al consell nacional del PSC (Enric Campàs, Albert Coberó, Mercè Cardona i Abel García). S’han aprovat les tres per una molt alta majoria.

Julián, president del consell

Com s'ha dit, pel que fa a comissió executiva, hi ha hagut relleu en la primera secretaria, que passa de Gimeno a Tortolero. La presidència del partit, que ostentava Antoni Julián, serà ocupada per Gimeno, i Julián passa a presidir el consell de la Federació XI.

Com a part final del congrés, la nova primera secretària s’ha adreçat als delegats per agrair la confiança rebuda i per felicitar la feina feta per l’anterior primer secretari i la seva executiva. S’ha compromès a continuar la feina i anar a la recerca d’objectius, territorials i institucionals ambiciosos.

Discurs de Lluïsa Moret

Finalment, Lluïsa Moret, viceprimera secretària de l’executiva nacional del PSC, ha pronunciat un discurs destacant "el paper del partit, en l'àmbit territorial i nacional, en uns moments en què estem cridats a presidir el Govern de la Generalitat. La suma dels esforços, individuals i col·lectius, han de fer possible assolir aquest objectiu, destinat a recuperar el temps perdut, i a aconseguir un govern de progrés al servei de tots els catalans i catalanes".

En el congrés han assistit representants d’altres partits polítics i representants sindicals del territori, així com alguns membres rellevants del PS a escala nacional i territorial.