Un mes de contenidors tancats a Manresa: pros i contres dels usuaris

El nou sistema de recollida d’escombraries ja fa gairebé un mes que funciona als barris manresans de La Balconada i Cal Gravat amb una acceptació majoritària, però també amb algunes reticències.

Ha calgut un canvi d’hàbits i adaptar costums arrelats. Abans podien llançar la brossa quan volien i al contenidor que decidissin. Ara no. Els contenidors de rebuig, envasos i orgànica estan tancats amb un sistema que fa que només es puguin obrir amb una targeta específica de la qual disposa cada nucli familiar. L’orgànic i els envasos es poden obrir totes les vegades que faci falta durant el dia, però el rebuig només es pot obrir un cop a la setmana, amb excepcions, un dels canvis que ha generat més crítiques.

Aquest diari ha demanat l’opinió a una trentena de veïns dels barris de La Balconada i de Cal Gravat per saber com estan vivint l’adaptació al nou sistema de contenidors tancats. Mentre que hi ha veïns com l’Adrian Ruibal, de 31 anys, que pensen que s’està aplicant un canvi molt positiu mediambientalment, també n’hi ha d’altres com l’Esperanza Soto, de 57 anys, que opinen que s’ha generat una complicació afegida, ja que implica dedicar-hi més temps i espai.

La principal preocupació i el que ha generat més indignació entre els veïns consultats és que el contenidor de rebuig només es pugui obrir un cop a la setmana. Els veïns tenen dret a escollir si el volen obrir dilluns o divendres, amb excepció de les famílies que generin bolquers, que poden obrir-lo tres cops a la setmana. Aquesta mesura no ha acabat de convèncer tothom, ja que moltes famílies fins ara llançaven tota la brossa junta al rebuig, i amb aquesta mesura es veuen obligats a reciclar i a separar totes les seves deixalles. Fins i tot algunes persones amb dret a obrir el rebuig més d’una vegada no hi acaben d’estar d’acord. Soto, veïna de Cal Gravat, explica que potser el dia que li toca obrir el contenidor no té necessitat de tirar bolquers, i en canvi sí que la té el dia que no li toca obrir-lo.

Manuel Villanueva, de 86 anys i veí de la Balconada, confessa que ell abans tirava tota la brossa al mateix contenidor i que amb aquest sistema no ho pot fer i això li suposa un inconvenient perquè implica que ha de dedicar un espai concret i més ampli a casa per poder fer bé la separació.

Aquest és un dels punts que més subratllen els veïns. Defensen que no tothom té un espai a casa per poder tenir un cubell per a cada brossa i en el cas d’algunes deixalles, com és el cas del rebuig, si fa pudor s’ha de guardar a casa fins que toqui treure’l. L’Eva Aparicio, de 50 anys i veïna de la Balconada, té un gat i diu que per tirar la sorra de l’animal ho ha de fer al rebuig i només un cop a la setmana. Lamenta que això sigui així ja que aquesta sorra provoca males olors i li agradaria poder-la tirar quan ella decidís, i no acumular-la dins de casa. Hi ha veïns d’opinions més radicals com el José, de 73 anys, que diu que es nega a acumular escombraries a casa i que «si fa falta deixaré les escombraries al costat del contenidor o aniré a un altre barri a llençar-les». Altres veïns com Ruibal, no veuen un inconvenient haver de fer el canvi i buscar més espai a casa per poder posar els cubells.

L’augment en la capacitat dels contenidors i el fet que ara estiguin tots al mateix lloc han fet que la majoria de veïns assegurin que el barri està més net i en general ja no es vegin escombraries al costat dels contenidors. Malgrat això, alguns veïns han explicat a aquest diari que persones del barri, en senyal de protesta i com a mostra de rebuig cap als nous contenidors, durant uns dies van deixar les escombraries a terra, al costat dels nous contenidors. Aquest no ha estat l’únic motiu pel qual durant aquestes primeres setmanes amb el nou sistema els veïns han pogut observar deixalles a terra Aparicio, de 50 anys, i Iban López , de 27 anys i veïns de la Balconada, expliquen que la setmana passada es va espatllar el sistema d’obertura amb la targeta d’un dels contenidors, i per tant la gent que llançava allà les escombraries ho va haver de deixar a terra, provocant així que s’embrutés el carrer. Una altra incidència va ser que algun brètol va inutilitzar amb pintura els lectors de targetes de tres contenidors, tot i que una de les mesures de seguiment establertes per l’Ajuntament és tenir personal contractat per anar comprovant que les obertures de tots els contenidors funcionin correctament.

Amb la targeta a sobre

Una altra constatació dels veïns és que costa agafar el costum d’anar sempre amb la targeta per poder obrir els contenidors. La Paula Garzón té 23 anys i és veïna de Cal Gravat. Explica que alguna ocasió que era al carrer i volia reciclar alguna deixalla no portava la targeta i va haver de fer servir una paperera convencional. Hi ha gent gran que posa de manifest que si estan sols a casa i han de baixar amb les escombraries, el bastó i la targeta és molt fàcil que aquest últim element se’l descuidin, i se n'adonin un cop ja han arribat al lloc. Aleshores la solució que els queda és tornar a fer tot el camí cap a casa, anar a buscar la targeta i després tornar.

El que sí que tots els veïns consultats observen és que ara se’ls obliga a reciclar més. Una mesura útil pel medi ambient, però que trenca amb els costums d’aquells que no havien reciclat mai i que ara es veuen amb l’obligació de fer-ho. Mateo Sorroche, de 62 anys i veí de Cal Gravat, creu que aquest nou sistema «és una forma d’avançar de manera més racional a l’hora de recollir i reciclar les deixalles, i ens obliga a tots a fer millor les coses». D’altra banda, Antonio Díaz , de 71 anys i veí de la Balconada, assegura que les persones que vulguin reciclar ho faran igual i les que no el que faran és llançar les deixalles on puguin o on vulguin.

Per altra banda, la Remei Mas, de 73 anys i veïna de Cal Gravat, explica que ella ha notat molta millora amb el fet que el camió de recollida de deixalles passi durant el dia en lloc de a la nit, ja que això evita els sorolls que es provocaven durant les hores de son, principalment deguts a la recollida dels vidres.

Altres crítiques fan referència a la pèrdua de llocs d’aparcament per posar els punts de recollida i la quantia de la taxa que cal pagar pel servei. La majoria d’enquestats coincideixen que és una bona iniciativa, sobretot per contribuir amb el medi ambient i la neteja del barri. Tanmateix, una altra part dels veïns senten el nou model com una imposició que els obliga a reciclar, i això no acaba d’agradar sobretot a aquells que no estaven acostumats a haver de separar tots els residus i ara els està costant fer-ho.

