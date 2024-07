La plaça de Sant Domènec es converteix en una bola del món en petit

La plaça de Sant Domènec de Manresa havia d'acollir fins a la mitjanit d'avui dissabte l'11a edició de la Festa Intercultural, una iniciativa per aplegar associacions de nouvinguts establerts a la capital del Bages i, alhora, per convidar la ciutadania local a conèixer-les. Finalment, passades les 8 del vespre, la pluja que ha caigut ha obligat a suspendre l'esdeveniment perquè s'han mullat els cables elèctrics i l'organització ha optat per plegar veles per seguretat. Amb tot, passat el xàfec, a la plaça i a les parades encara s'hi ha vist ambient de gent que ha preferit no marxar, si bé les actuacions s'han suspès.

La gastronomia ha protagonitzat la majoria de les onze parades que ha inclòs, mentre, a l'escenari, s'han anat alternant actuacions de les diferents entitats presents. Durant aquestes hores, la plaça manresana ha quedat convertida en una petita bola del món.

Després de la inauguració, amb la participació d'Anjo Valentí, alcalde accidental, i de la regidora Mariona Oms, han començat les actuacions, amb l'Associació Cultural Argentina, que es va formar a Manresa fa 22 anys i que en fa vint que organitza un curs de tangos i milongas. En aquesta ocasió ha ofert una actuació amb tangos i boleros.

De tatuatges amb henna a cintes amb la bandera de Romania

Hi havia una parada de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que ha donat informació dels cursos d'alfabetització en català per a persones nouvingudes. Les dues entitats de xinesos (la Federació de Joves Xinesos d’Ultramar i l’Associació Centre Cultural Xinès a Manresa) han compartit espai i han ofert plats del seu país; l’Associació Cultural Romanesa de Manresa, venia braçalets i cintes amb la bandera del seu país, indumentària tradicional (cada zona de Romania en té una) i artesania. Gina Sonia Plopu, membre de l'entitat, ha celebrat el fet de poder-se trobar entre ells i amb altres comunitats. Ha explicat que, justament fruit d'aquesta festa, que organitza el Programa de Ciutadania i la regidoria de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona, va néixer el Grup Harmonia de l'entitat, que també ha actuat. Ha informat que el seu proper objectiu és crear un equip per participar en el Mundialet intercultural de futbol.

A la parada de l'associació argentina es podien comprar banderes del país i, per menjar, matambre, pastabrola, alfajores, empanadas i choripan. A la de l’Associació Boliviana de Manresa, també hi havia menjar típic del país, igual que a la de l'Associació de Colombians Residents al Bages, a la de l'Equador, amb fritada, salchipapas, pinchos i tostada con chicharron. A la del Camerun, del Marroc, amb dues parades, en una de les quals feien tatuatges amb henna; de Ghana i del Senegal, que també venia artesania.

Barbara Akayi Leke, que és a la parada del Camerun i que viu a Manresa des del 2003, si bé va arribar al país el 1998, ha celebrat la possibilitat de compartir una jornada com aquesta, que ha llegit com una oportunitat d'integrar-se els uns amb els altres i, alhora, "de mostrar la nostra cultura i de conèixer gent" del país.

Manresa, que ja ha superat els 80.000 habitants, té el 21,05% de població amb nacionalitat estrangera, i població originària de 107 països diferents.

