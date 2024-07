La Seu de Manresa repara els seus ancoratges

La basílica de la Seu de Manresa dona algun ensurt de tant en tant. Que si una esquerda en una volta, que si un tros de gàrgola que cau daltabaix, que si un finestral desfet per l’incendi del 1714 i, posteriorment, pel de la guerra civil... El darrer avís l’han donat els arcs boterells dobles del segon nivell a la banda de l’absis, que presenten esquerdes i que estan fent necessari dedicar-hi esforços dins de les obres de restauració que es duen a terme al temple des de l’any 2001.

De la façana sud a la nau central

Després de completar la rehabilitació de la façana sud el 2020, que va permetre treure les tanques que durant anys van envoltar la Seu per aquesta banda, perquè havia caigut algun element ornamental de pedra i era un perill, les obres es van traslladar a la nau central. En la primera fase d’aquesta nova tongada es va observar que els arcs boterells més antics, els de fa 700 anys, per la banda del baptisteri, estaven força esquerdats i malmesos en general. Són els que queden al segon nivell i alguns fins i tot han perdut la curvatura. L’actual arquitecte responsable de les obres, Jaume Soldevila, ho atribueix a què possiblement no es van calcular bé quan es van fer i, també, als moviments del temple fruit del pas dels anys. Uns moviments que ja van obligar a ancorar-lo al subsol en una laboriosa intervenció que es va dur a terme el 2004.

El 2021 es van posar uns testimonis per comprovar si les esquerdes als arcs boterells es feien més grans. Tot i que al cap d’un any es va comprovar que no s’havien mogut de com estaven, el 2022 es va procedir a reforçar un d’aquests arcs. El 2023 es va fer un tram de façana, un vitrall i un finestral i, aquest 2024, es tornarà a fer la rehabilitació d’un arc boterell doble del segon nivell, que s’ha desplaçat, la qual cosa ha fet que s’obri el seu radi i que s’hagi generat una deformació. També s’intervindrà en dos contraforts de segon nivell.

A punt de reeditar el nou conveni

La nova campanya de restauració de la Seu serà la quarta que es porti a terme a la nau central. La faran possible les aportacions econòmiques del bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, que hi destinaran 60.000 euros cadascun. A banda, el bisbat compta amb una subvenció triennal del Departament de Cultura de 180.000 euros, una tercera part dels quals també es destinaran a aquestes obres. Actualment s’està acabant de tramitar el conveni. Recentment, es va fer una visita d’obres de les diferents institucions implicades per veure les obres del 2023.

