Veïns de Manresa sobre el nou sistema de contenidors: “Costa acostumar-se a anar sempre amb la targeta”

Regió7 ha enquestat a una desena de veïns dels barris de la Balconada i Cal Gravat de Manresa afectats per la primera tongada de substitució dels contenidors de deixalles tradicionals pels nous amb un sistema d’obertura amb targeta. Hi ha diversitat d’opinions, però el sentiment majoritari és que el canvi està costant, sobretot el fet d’acostumar-se a anar sempre amb la targeta i de no poder obrir el contenidor de residu sempre que es vulgui.

Què li sembla el nou sistema de recollida d’escombraries?

Teresa Culebras, 50 anys: “No m’ha costat gens fer el canvi”

Teresa Culebras / Maria Sobrerroca

A mi personalment em va millor i estic contenta amb el canvi. Abans ja reciclava i no m’ha suposat un problema adaptar-me al nou model, però sí que em falta informació sobre on tirar l’oli usat i les piles. També penso que per la gent gran és un sistema complicat.

Remedios Montaño, 63 anys: “Està ben organitzat i s’ha informat molt”

Remedios Montaño / Maria Sobrerroca

Jo veig molt bé el nou sistema i em va millor. Feia temps que reciclava i ara he observat que genero menys residus. S’ha donat accés a molta informació, però molta gent no ho ha aprofitat i potser per aquesta falta d’informació, al principi vaig veure més brutícia.

Juan Bonia, 73 anys: “No sabia que hi havia un nou sistema”

Juan Bonia / Maria Sobrerroca

Jo no sabia com funcionava el nou sistema d’obertura dels contenidors i no estava acostumat a haver de classificar les brosses. Així que per mi ha estat una novetat i no he tingut massa informació de com fer-ho. A l’hora de la veritat ho posem al contenidor que trobem.

Antonio Quesada, 58 anys: “Ara a casa reciclem més”

Antonio Quesada / Maria Sobrerroca

Trobo que va molt bé. Ara de rebuig gairebé no en fem i tot va als altres contenidors. Tot i que ens hi hem d’acabar d’acostumar, ara reciclem més. El fet que hi hagi una targeta és un embolic, perquè t’obliga a portar-la sempre a sobre i si te l’oblides a haver de tornar a pujar.

Aida Martin, 27 anys: “Costa acostumar-se a anar amb la targeta”

Aida Martin / Maria Sobrerroca

Per una part penso que està bé pel tema de poder reciclar, però, per altra part, veig més molest el fet d’haver d’anar sempre amb la targeta amunt i avall. Fins que no tinguem el costum d’agafar-la hi haurà gent que s’emportarà les escombraries i les tirarà a un altre barri.

José Delgado, 73 anys; “És una despesa de diners absurda"

José Delgado / Maria Sobrerroca

Per una banda, penso que està molt bé per tot el tema del reciclatge. Per altra banda, opino que és una despesa de diners absurda i crec que durarà poc. Jo reciclo igual que abans, però almenys ara tinc tots els contenidors al mateix lloc i no estan separats.

Roser Vilarasau, 49 anys: “Trobo que estan mal localitzats”

Roser Vilarasau / Maria Sobrerroca

Els contenidors per mi estan molt bé, jo abans ja reciclava i ara ho faig més, sobretot amb el menjar. També he notat millora amb el fet que els camions de recollida passin de dia. Tot i això, penso que no estan ben localitzats i que queden massa a prop dels blocs de pisos.

Antonia Abril, 57 anys: “Amb aquest sistema ara he de reciclar”

Antonia Abril / Maria Sobrerroca

El nou sistema de contenidors em sembla un embolic i una manera de complicar les coses. L’altre dia es van espatllar i alguns vam haver de deixar les brosses a terra. Jo abans no reciclava massa, i ara aquest sistema m’obliga a reciclar i penso que això està bé.

Marta Moyano, 45 anys: “El barri ara està més net d’escombraries”

Marta Moyano / Maria Sobrerroca

Em semblen molt bé els nous contenidors perquè són una manera de tenir el barri net. Jo abans ja reciclava, i ara he notat que els contenidors són més grans, sobretot el de l’orgànic. El que sí que em sembla pitjor és que el rebuig només es pugui obrir un cop a la setmana.

Patricia Troncoso, 49 anys: “Penso que és un bon sistema de reciclatge”

Patricia Troncoso / Maria Sobrerroca

Jo reciclo i no tinc cap problema, em sembla un bon sistema perquè la gent recicli més. On sí que hi veig un problema és amb el tema del rebuig, ja que només el podem tirar un cop a la setmana, i això complica més la situació. Tot i això, penso que ens hem adaptat molt bé.