Els deu consells d'una manresana experta en pantalles per instaurar bons hàbits durant l'estiu en família

La sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa es va omplir de gom a gom, el passat dijous 4 de juliol a la tarda, per poder seguir la xerrada Aquest estiu gaudeix de les pantalles sense que et controlin. La sessió va anar a càrrec de la doctora Dominica Díez, psicòloga clínica de la Fundació Althaia experta en pantalles, que va estar acompanyada de la periodista del programa InfoK de l’SX3, Núria Casals, amb qui va mantenir una interessant conversa que va generar un gran interès entre els assistents.

El 'perill' de tenir més temps lliure

Aquesta xerrada formativa, que s’adreçava especialment a infants i joves, però també a adults, tenia per objectiu donar eines per instaurar bons hàbits amb relació a l’ús del mòbil i altres dispositius digitals en una època, l’estiu, en què es gaudeix de més temps lliure i d’oci, fet que pot propiciar que es passi més estones davant de les pantalles.

Entre els temes que es van tractar durant la sessió hi havia els efectes que tenen les pantalles en la nostra salut, per què són tan addictives i com podem fer-ne un ús saludable. També es van donar orientacions per poder prevenir la possible addicció a les pantalles, així com identificar els signes d’alerta per detectar un possible ús problemàtic dels dispositius digitals. En aquest sentit, es va parlar del disseny dels videojocs i de les xarxes socials i de tots els recursos que utilitzen les persones que les ideen per captar l’atenció dels usuaris.

Un moment de l'acte celebrat a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu, que va quedar plena de gom a gom / Althaia

Els consells de l'experta

Durant l’estiu, infants i joves tenen més hores lliures i és necessari regular l’ús que fan de les pantalles, tenint en compte que una de les eines més valuoses és l’exemple de l’ús que en fa el mateix adult. Alguns dels consells que recorda la psicòloga d’Althaia experta en l’ús de pantalles, Dominica Díez, són: