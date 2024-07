La Festa del Carme de Manresa, el 16 de juliol, porta havaneres amb Sa Parranda

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants celebrà dimarts de la setmana entrant, dia 16 de juliol, la Festa del Carme. De 2/4 de 10 del matí a les 8 del vespre, a la plaça d'Europa, hi haurà ofrena floral a la Verge del Carme i parades de brocanters, moda, embotits i bijuteria. A les 10 del matí, a la parròquia del Carme es farà una missa en honor a la patrona. Al mateix lloc, de 6 de la tarda a 8 del vespre, cantada d'havaneres amb el grup Sa Parranda, amb croissants i batut de xocolata a la mitja part.

Finalment, a les 8 del vespre, es farà una altra missa amb els cants de la Coral Font del Fil.

L'entitat comercial recorda que, quan es fa una compra a les botigues associades, es pot demanar un tiquet gratuït per als pàrquings de Puigmercadal, Centre Històric i per a la zona del carrer de la Dama. Per altra banda, les botigues de l'associació també reparteixen butlletes per al sorteig de 1.000 euros en vals de compra.

Del 29 al 31 de juliol tindran lloc les Festes de Sant Ignasi.