La Policia Local de Manresa incorpora sis nous agents que reforcen el patrullatge a peu de carrer

La Policia Local de Manresa disposa des d’aquesta setmana de sis agents més que realitzaran tasques de policia de proximitat i patrullatge a peu pels carrers de la ciutat. Els agents s’han incorporat al patrullatge pels carrers de la ciutat després d’haver superat un procés formatiu. Aquesta ampliació del nombre d’efectius a les patrulles del cos policial ha coincidit amb l’obertura de la comissaria conjunta de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra al Centre Històric de la ciutat, que permet oferir un servei més proper a la ciutadania.

Les dues mesures formen part de les accions per millorar la seguretat, la convivència i el civisme a Manresa que es van presentar el passat mes de maig. D’entre el conjunt d’accions previstes, hi ha el reforç del cos de la Policia Local, que podrà destinar 23 agents més al carrer. Sis són els que s’han incorporat aquesta setmana, mentre que la resta hi seran gràcies a l’externalització del servei de vigilància dels edificis municipals, que ara fan una desena d’agents de la Policia Local que facilitarà que aquests puguin realitzar tasques de proximitat i també donar servei a la nova comissaria, els que ja estan a punt de finalitzar la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPIC) i també gràcies a les incorporacions d’agents previstes per als propers mesos, a més d’un reforç de l’estructura de comandaments.

Dimecres passat, els sis nous agents van ser rebuts de manera oficial a l’Ajuntament de Manresa per l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, i l’inspector cap de la Policia Local, Miquel Martínez, entre altres representants de l’Ajuntament de Manresa i del cos policial.