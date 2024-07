Protesta davant l'Ajuntament de Manresa per la finalització d'un programa d'ajut a joves migrants

Una vintena de joves i membres de l'associació de dones marroquines Al Noor protesten davant l'Ajuntament de Manresa per la situació de vulnerabilitat en la qual queden majors d'edat sense llar un cop finalitzat el període de permanència en un programa d'acompanyament.

Equipats amb una tenda de campanya i mantes van exigir solucions perquè l'Administració mantingui el suport que han rebut els darrers anys. Són joves del programa Sostre 360 ideat i finançat per la Generalitat que despleguen els ajuntaments arreu del territori. El programa té una durada màxima de 3 anys, durant els quals es treballa perquè els joves tinguin un marc estable de referència que els ajudi a construir un projecte de vida autònom i autosuficient.

Aquest setembre alguns dels joves que actualment estan dins el programa finalitzen els 3 anys. Segons l'Ajuntament, això és el que se’ls ha comunicat, tot i que des del principi tots eren conscients que el programa té una durada limitada.

L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem va voler deixar clar que la sortida dels joves del programa "sempre és progressiva i es fa amb acompanyament. I un cop acaben, els joves poden continuar tenint acompanyament a través dels circuits habituals de Serveis Socials i l'Espai Jove".

El regidor de Seguretat Ciutadana i alcalde accidental, Anjo Valentí Moll, i treballadors municipals de la Regidoria de Drets Socials es van reunir a peu de carrer amb ells per assegurar que "el contacte, que ja hi era, es mantindrà".

Més suport

Per la seva part, la presidenta de l'associació Al Noor, Hadija Elbachiri explica que un dels motius de la seva protesta "és la forma com es fan fora aquests joves i l'estratègia que s'utilitza des de l'Ajuntament per fer-los fora".

Segons, Hadija Elbachiri, "necessitem una solució pels problemes d'aquests joves del programa i també pels altres que es troben al carrer. Nosaltres no volem conflictes, només volem pau, viure tranquils i tenir una vida digna". L'associació Al Noor exigeix una solució viable i "real" i que s'informi del dia exacte en que aquests joves deixaran de rebre l'ajuda del programa.

Un dels joves, Karim Salhi, afirmava que necessiten més suport "per poder-nos adaptar i tenir una vida digna".