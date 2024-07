Veïns de cal Jorba aniran a judici si aquest estiu no es redueix el soroll de l’Alternativa

La petita comunitat de veïns de l’edifici de cal Jorba de Manresa que s’ha mobilitzat per tal que la Festa Major Alternativa no es faci més a Puigmercadal, per poder dormir a la nit durant els dies de festa major, ha decidit deixar passar l’edició d’aquest any, comptant que l’Ajuntament preveu fer canvis en el tema de l’acústica, tal com va avançar Regió7 aquesta setmana. Si hi ha millores demostrables, la intenció és no fer cap pas més per treure la festa de la plaça del Mercat. En el cas que es continuïn superant per molt els decibels permesos, la seva intenció ja és portar-ho als jutjats directament i que sigui la justícia la que determini què cal fer.

Precisament la setmana passada es va fer la presentació de la 33a edició de l’Alternativa. A banda d’avançar bona part del programa, els organitzadors van explicar que tenien el «compromís» de l’alcalde Marc Aloy com a principal representant de l’Ajuntament, que la festa podrà continuar a Puigmercadal, després de la trobada que hi van mantenir l’abril passat. Malgrat tot, igualment van expressar que «ha resultat difícil poder dur a terme la programació de l’edició d’enguany, ja que, davant la incertesa que pateix actualment l’Alternativa, el silenci des de les institucions i les traves burocràtiques, és difícil poder assegurar als artistes les condicions que necessiten i que hem pogut oferir-los cada any».

Minimitzar el problema

A posteriori, l’Ajuntament, a qui aquest diari havia demanat que es pronunciés sobre com estava el tema, va informar que està fent «un estudi acústic de l’espai per tal de minimitzar les problemàtiques derivades del so, que esperem poder presentar ben aviat». La idea és que amb una sèrie de canvis es puguin rebaixar de manera prou considerable els decibels que arriben a casa dels veïns que, segons ha pogut saber aquest diari, les nits de concert de l’Alternativa superen els 80 decibels, segons els mesuraments que es van fer encarregats pels veïns l’estiu passat durant les nits de música i festa.

Manresa disposa d’una Ordenança municipal sobre control de la contaminació acústica, que es va aprovar fa trenta anys, el 1994. La darrera actualització és del 2011 i ja es va fer seguint el model de l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. En l'actualització del 2011, el capítol III sobre els criteris de prevenció específica, que és on hi ha els valors dels nivells sonors d’immissió, apareix com a derogat.

Demanat per aquest diari, l’Ajuntament ha informat que, en aquest mandat, els tècnics municipals tenen l’encàrrec de fer una nova actualització de l’ordenança, però que estan esperant que la Generalitat aprovi el nou reglament de la llei de sorolls, que, segons li consta, està gairebé a punt, per tal d’actualitzar «la nostra ordenança d’acord amb aquest nou reglament».

Què diu l’ordenança model

L’ordenança de la Generalitat diu que les activitats festives i altres actes a la via pública (revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals) «han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc». En concret, indica que «les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada». «En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’immissió» i que, en el cas d’incompliment, pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat. n

