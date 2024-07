Setanta persones es mullen per l’esclerosi múltiple a les piscines municipals de Manresa

Les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella van ser l’escenari d’una emotiva jornada solidària en el marc del Mulla’t per l’esclerosi múltiple. La iniciativa, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, va congregar una setantena de persones decidides a donar suport a la lluita contra aquesta malaltia.

L’activitat central de la jornada va ser una masterclass d’aiguagim a la piscina exterior, inspirada en els Jocs Olímpics de Barcelona'92. Les tres monitores de la instaŀlació, Mireia Ventura, Glòria Tait i Ariadna Escolà, van aprofitar l’ocasió per retre homenatge a l’equip olímpic de natació artística, creant una connexió simbòlica entre esport i solidaritat.

Esforç col·lectiu

Aquesta jornada, que es realitza de manera simultània en diverses localitats de Catalunya, busca no només sensibilitzar la població sobre l’esclerosi múltiple, sinó també recaptar fons per a la investigació de la malaltia. A més de l’activitat aquàtica, es va posar a la venda marxandatge proporcionat per la Fundació Esclerosi Múltiple, els beneficis del qual es destinaran íntegrament a la causa. Aquest material solidari estarà disponible fins a finals de mes o fins a esgotar existències.

La participació activa de la comunitat i l’èxit de la jornada són una mostra del compromís ciutadà amb la salut i la solidaritat, recordant-nos la importància de l’esforç coŀlectiu per

a fer front a les malalties cròniques com l’esclerosi múltiple.