Junts insta el tripartit a canviar de rumb per a revertir el declivi de Manresa

El grup de Junts va organitzar un acte amb regidors i militants per a valorar el primer any de mandat del tripartit a l'Ajuntament de Manresa i instar-lo a prendre accions "urgents" per "reconduir" la situació d'empobriment i declivi de la ciutat.

El cap del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, va manifestar que "tenim un govern feble, sense projecte de ciutat, amb accions erràtiques i prioritats equivocades. No tenim més temps per perdre. Cal actuar amb urgència, amb determinació i emprendre el rumb que ens porti a sortir d'aquesta espiral de pobresa".

La regidora de Junts Mònica de Llorens va presentar les dades de l’últim Dibaròmetre, una enquesta promoguda per la Diputació de Barcelona sobre la percepció ciutadana dels municipis, els serveis i l’administració dels ajuntaments. Segons De Llorens, els resultats mostren clarament que “Manresa és més pobra i assistida que fa un any”. I va afegir que "les dades indiquen que gairebé 3 de cada 4 manresans creuen que la ciutat ha empitjorat en l’últim any. Comparat amb el període 2020-22, la qualificació de la gestió de l’Ajuntament, segons el ciutadans, ha baixat un punt".

Per valorar la situació de Manresa, l’acte va comptar amb la presència del doctor en Economia Aplicada, Jordi Franch, que va exposar diversos indicadors socioeconòmics per analitzar la situació de la ciutat.

Propostes de canvi

Junts va presentar 5 propostes per promoure "el canvi que necessita Manresa". En primer lloc, un pla de xoc de reactivació econòmica per sortir de la pobresa, que ajudi a atreure talent, millorar la fiscalitat i les infraestructures. També van detallar un pla de xoc per al centre de la ciutat, que inclou aspectes relacionats amb el comerç, l'habitatge, la renovació urbana i la Universitat.

En la mateixa línia, proposen instaurar la recepta social electrònica, una iniciativa que té l'objectiu de refer el sistema de gestió d'ajuts per evitar-ne la cronificació i garantir que els diners públics arribin on han d'arribar. Com a quarta proposta, Junts insta el govern a implementar una Avinguda Central, la iniciativa de transformació de les carreteres de Cardona i Vic que vertebri Manresa i la connecti amb Sant Joan i Sant Fruitós. Aquesta avinguda es completaria amb la creació de diversos equipaments i infraestructures de mobilitat als seus entorns.

Finalment, Junts defineix com a prioritat la integració d'una comunitat cívica a través de la catalanitat, destacant la llengua, el compromís i els valors de l'esforç.

El regidor de Junts Josep Gili va explicar que el darrer any “hem fiscalitzat l’acció de govern revisant i posicionant-nos als dictàmens que presenten, hem fet d’altaveu dels problemes de la ciutadania perquè el govern els atengui, hem dialogat permanentment amb entitats i ciutadania, estant al carrer, i hem impulsat polítiques i debats als plenaris mitjançant mocions, preguntes i rèpliques”.

Concretament, en l’últim any, Junts va fer 69 rèpliques, 37 preguntes i 20 mocions sobre temes com la seguretat, el centre històric i la mobilitat, de les quals un 65% van ser rebutjades. Va contraposar aquesta situació amb "l’estesa de mà de Junts cap al govern" votant a favor de 25 dictàmens, abstenint-se en 26 i votant en contra "només de 16", perquè suposaven "un retrocés per a la ciutat”. Per a Gili això demostra que "no estem de cul al govern".

L'acte va comptar amb la presència del diputat al Congrés Euard Pujol i del diputat al Parlament David Saldoni.