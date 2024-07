Les pluges salven una Festa del Tomàquet del Bages on perillava el producte estrella per la sequera

Si hagués continuat la sequera extrema que hem patit durant mesos i que, tot i que la situació continua sent delicada, han alleugerit les pluges de les darreres setmanes, la Festa del Tomàquet del Bages es podria haver convertit per primera vegada en una festa del tomàquet... sense tomàquets, o amb molts menys del que seria normal. Per sort, no serà així. Ho ha explicat el regidor d'Acció Climàtica de Manresa, Pol Huguet, en la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a l'Eco Pallareta, una granja familiar que, des de fa dotze anys, produeix ous i pollastre ecològics. Situada a la zona del Poal, ha fet d'amfitriona, tenint en compte que, enguany, el producte convidat és l'ou. Huguet ha reconegut que "fa mig any, quan havíem de començar a organitzar la festa del tomàquet, teníem dubtes de si tindríem tomàquets per vendre".

La festa, per on passen un miler de persones i que tindrà lloc del divendres 19 al diumenge 28 de juliol, aposta enguany per les degustacions com la millor manera per fidelitzar els consumidors amb el producte de proximitat que defensa. Per altra banda, per primera vegada, el cap de setmana del 19, 20 i 21 de juliol, un ramat de 120 cabres en transhumància pel camí de la Marina, que uneix el Penedès-Garraf amb la Cerdanya, passarà per Manresa. Faran estada a can Poc Oli i, per marxar, el diumenge 21, ho faran pel mig de Manresa. Hi haurà afectacions al trànsit.

"Una part arriba més tard"

Huguet ha explicat, pel que fa a la producció de tomàquets, que la temporada serà millor que l'any passat i que fa dos anys. "Ara, els productors tenen aigua per regar i, per tant, aquest no és el problema. Evidentment, encara estem en sequera". El problema, ha assenyalat, és que "una part de les tomaqueres les van haver de plantar més tard. Quan el mes de febrer o març patíem per l'aigua, no van plantar tantes tomaqueres, van arribar les pluges i en van plantar més, per tant, una part arriba més tard. Però, des de fa dues-tres setmanes, part dels nostres productors ja estan collint en massa molts tomàquets. En tindrem de sobres per a finals de juliol".

El regidor ha comentat que, com que la millor manera de fer arribar a la gent la importància de consumir producte local és fent que el tasti, "aquest any totes les activitats van acompanyades per un tast". També ha dit que serà "una festa molt animal", referint-se a les propostes relacionades amb els ous i amb el ramat de cabres que passarà per Manresa.

"Treballem de forma local"

A la gran Eco Pallareta hi ha 900 pollastres i 600 gallines, repartides en 300 i 300 entre les ponedores i les més joves que, quan les que fan ous marxen a l'escorxador, les substitueixen. "Treballem de forma local. El 90% del nostre producte es distribueix bàsicament al Bages", ha infirmat el seu responsable, Gerard Font. El fet que sigui una producció petita i propera "fa que siguin uns ous molt frescos. Distribuïm tres cops per setmana, fem arribar l'ou a la botiga que encara és calent", que és el que, al seu entendre, marca la gran diferència amb els ous de producció més industrial. També ha esmentat la cura pel "benestar de la gallina. No entenia un tipus de granja que no fos amb un tipus d'animal que pogués pasturar, veure el sol i que, en canvi, estigués tancat sota uns llums fluorescents". Quant al consum de proximitat, que és l'aposta que fa la Festa del Tomàquet del Bages, ha dit que, si bé amb l'ou no s'ha notat tant perquè ja fa temps que la gent hi aposta perquè "està més conscienciada pel benestar de la gallina, pel que fa a la resta de productes, horta i elaborats, sí que, jo que també formo part de SuperCoop [el supermercat cooperatiu] he anat veient que s'han anat incrementant el nombre de clients i, sí que sembla cada vegada hi ha més demanda per aquest tipus de productes".

Sopar del tomàquet al claustre del museu

Nani Sala, del Mas de la Sala i membre de la comunitat Slow Food Catalunya Central, que ha definit l'ou com "el gran producte de la cuina, perquè s'hi pot fer absolutament tot", ha repassat les activitats de la present edició, que començarà amb la tercera trobada del Mercat de la Terra de Sant Fruitós de Bages, el dissabte abans que comenci la programació oficial. Inclourà un tast amb el tomàquet com a producte estrella. Com cada any, es farà un showcooking. En aquesta ocasió serà a L'Obradora, al mercat Puigmercadal, per ensenyar com s'elaboren els plats del sopar del tomàquet, que es trasllada del parc de la Seu al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, un espai que "creiem que serà idoni. Ens estalviarem el vent que normalment bufa al parc de la Seu i també el que generen alguns dels gossos que hi passegen". Ha volgut destacar la important implicació d'entitats, empreses i institucions en l'organització de la festa.

Marta Viladés, consellera comarcal de Desenvolupament Rural i Promoció Econòmica, ha recordat que el municipi convidat enguany és Artés, on, el dimecres 24, "es farà la primera trobada de botigues agroecològiques, amb la presentació de La Dotzena, la cooperativa de producció d'ous". Ha posat l'accent en els wine bars, els dies 27 i 28 per "introduir tots els cellers de la ruta Pla de Bages en la festa del tomàquet". Ha celebrat el contacte i la col·laboració entre productors i gastronomia que propicia l'esdeveniment. El consell comarcal va elaborar una guia del tomàquet i una del mató de Montserrat, que protagonitzarà cinefòrum amb el documental Roques, tota muntanya llegendària té les seves amazones, el divendres 19.

Podeu consultar el tríptic del programa en aquest enllaç.