Manresa tindrà quatre nous radars informatius

L’Ajuntament de Manresa ha instal·lat quatre nous radars informatius en diferents punts de la ciutat. Concretament a l’avinguda Universitària (direcció avinguda de les Bases), a l’avinguda Països Catalans (direcció carrer Rosa Sensat), al carrer Joan Fuster (direcció carretera del Pont de Vilomara) i al carrer Sant Cristòfol.

Aquesta actuació s’ha completat amb la millora de la visibilitat del radar existent a la carretera del Pont de Vilomara. Amb aquests quatre nous radars, la ciutat ja en tindrà 13 instal·lats per diferents punts de la ciutat. La mesura també té com a objectiu reduir els atropellaments i garantir una major seguretat viària.

El desplegament de radars informatius a Manresa es va iniciar el febrer del 2021 amb els quatre primers radars que van instal·lar a la carretera del Pont de Vilomara, cruïlla amb el carrer Trieta; a l'avinguda de les Bases de Manresa, cruïlla amb el carrer Cintaires; a l'avinguda dels Dolors, cruïlla amb el carrer Estanislau Cases; a la carretera del Pont de Vilomara, entre els carrers de Domènec i Muntaner i al carrer de Sant Joan de Déu. La instal·lació de radars va continuar el gener de 2023 a cinc nous punts de la ciutat: al carrer La Pau, a la carretera de Santpedor, al carrer Dos de Maig, a la carretera de Vic i al passeig del Riu.

Aquests radars no tenen funcionalitat sancionadora sinó que tenen l’objectiu de conscienciar els conductors de la velocitat a què circulen per tal de millorar la seguretat i l’acompliment del límit de velocitat a 30 km/h que es va implantar a la ciutat per reduir la sinistralitat viària.

El radar informa de la velocitat dels vehicles i si aquesta és l’adequada apareix a la pantalla en color verd i seguidament amb una emoticona amb una cara somrient. Per contra, si la velocitat és superior a la permesa, la informació lluminosa de la velocitat és de color vermell seguida amb una cara de tristesa.