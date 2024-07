Manresa aixeca la prohibició d'agafar aigua de la Séquia per regar als no manresans

La Junta de la Séquia de Manresa ha comunicat que s'aixeca la prohibició per agafar aigua del canal per a ús agrícola als no manresans. A Manresa ja es va aixecar a mitjans de maig amb el pas de la situació d'emergència a la d'excepcionalitat.

La prohibició es va establir en plena sequera i va generar molt malestar aigües amunt. Ara es recorda que es pot regar a partir de les 6 de la tarda de la tarda, utilitzant sistemes eficients, com el reg gota a gota i evitar el reg per inundació. Davant de qualsevol actitud incívica que afecti el canal o les instal·lacions, cal avisar a l'equip de guardes de la Séquia: 93 8723 721.

A Santpedor els regants van recollir signatures per demanar el suport de l’Ajuntament a l’hora de sol·licitar a la Junta de la Séquia que reconsiderés la seva postura. El seu alcalde, Xavier Codina, va traslladar la petició per carta al de Manresa, Marc Aloy, com a president de la Junta de la Séquia.

Històricament, la Junta de la Séquia ha deixat que es fes ús de l’aigua per regar els horts que hi ha prop del canal des de l’inici del seu recorregut a Balsareny, passant per Sallent, Sant Fruitós i Santpedor fins arribar a Manresa, i permetent així el cultiu de verdures i hortalisses, que majoritàriament són per a l’autoconsum. Això havia estat sempre així fins que el març de l'any passat es van imposar restriccions, que afectaven especialment regants de fora de Manresa. La Junta només permetia l'ús de l'aigua als usuaris donats d'alta al padró de regants i que fossin del terme de Manresa. Per primer cop, que es recordi, es va donar la situació inèdita de prohibir l'ús de l'aigua de la Séquia fora del terme de Manresa, perquè només la capital del Bages en té la concessió.

Segles d'història

El que es va fer va ser posar fre a una pràctica amb segles d’història. Els furtius podien regar a canvi d’una multa, mentre que amb la prohibició es va començar a perseguir-los. Es van reforçar les inspeccions, a vegades va caldre anar amb els Mossos, perquè l'hortolà s'encarava amb el sequiaire que anava a tancar una de les bombes que no hi havia de ser, va explicar el regidor d'Acció Climàtica Pol Huguet.

La situació a Manresa també va arribar a ser molt complicada. Al gener aquest diari va fer públic que la Séquia que permet regar l’horta del Poal i de Viladordis va passar d’aportar 800 litres per segon a 60 i no continus al llarg de la setmana sinó concentrats en un dia. A Manresa es va arribar tallar l’aigua per regar els horts de Viladordis i el Poal de tota aquella gent que no viu de la terra.

Subscriu-te per seguir llegint