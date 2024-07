Fem Manresa denuncia que l'Ajuntament "deslegitima les demandes ciutadanes"

El grup municipal Fem Manresa considera "greu" la "flagrant falta de sensibilitat" de l'Ajuntament en la seva resposta a les demandes legítimes de la plataforma Salvem Espais Verds de la Sagrada Família. Consideren "escandalosa" la validació de només dues signatures de les 2.196 presentades i creuen que "demostra una voluntat clara de deslegitimar i silenciar les veus de la comunitat educativa i veïnal que lluiten per la protecció dels espais verds i la seguretat dels entorns escolars".

També apunten que la invalidació massiva de signatures per raons tècniques "és una excusa burocràtica que amaga una manca de voluntat política per atendre les demandes ciutadanes".

Asseveren que si l'Ajuntament realment estigués compromès amb la participació ciutadana, hauria facilitat mecanismes més accessibles per a la recollida de signatures, en comptes d'aferrar-se a exigències tècniques que només dificulten la participació i que això demostra una clara desconnexió entre el govern municipal i les necessitats i inquietuds dels seus ciutadans.

Els anticapitalistes creuen que el fet que es rebutgi la possibilitat d'una consulta no referendària sota l'argument que "el cos i àmbit al qual s'adreça la pregunta determina el seu caràcter referendari" també posa de manifest una manca de flexibilitat i una voluntat de relegar la participació ciutadana a un fet merament testimonial. Des de Fem veuen les consultes i referèndums com a eines democràtiques fonamentals que haurien de ser fomentades i facilitades, no entorpides amb tecnicismes que limiten l'expressió popular.

La candidatura d’esquerres considera que el procediment d'arxivar les signatures per manca de validesa és un clar exemple de com l'administració pot utilitzar la burocràcia per frustrar la voluntat popular.

Genera desconfiança

També asseguren que aquesta actitud només serveix per augmentar la desconfiança dels ciutadans envers les institucions i per debilitar la democràcia participativa que tant es necessita.

A més, són crítics amb la resposta de l'Ajuntament de tirar endavant la zona verda "en paral·lel a la construcció del nou edifici", considerant que és una maniobra dilatòria que no aporta solucions immediates ni concretes.

Fem Manresa exigeix a l'Ajuntament de Manresa que reconsideri la seva postura i implementi mesures que realment promoguin la participació ciutadana, modificant els reglaments pertinents i respectin les demandes legítimes dels seus ciutadans. Conclouen que és hora que el govern municipal escolti i actuï en benefici de tots els ciutadans, prioritzant la participació ciutadana i la transparència en la presa de decisions, sobretot en aquelles decisions que afecten la qualitat de vida de la comunitat.