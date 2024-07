Althaia amplia la cirurgia assistida per robòtica a més especialitats quirúrgiques

La Fundació Althaia, de Manresa, ha fet un pas més en la implementació de la cirurgia robòtica d'última generació. El bloc quirúrgic de la institució ha incorporat una nova tecnologia que proporciona més precisió i seguretat i, a la vegada, és menys invasiva, fet que afavoreix una recuperació del pacient més ràpida.

Les primeres intervencions amb aquesta nova tecnologia, que es desplegarà progressivament, han anat a càrrec de professionals del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. És previst que pròximament s’utilitzi en intervencions d’Urologia i de Ginecologia.

L’any passat, Althaia va introduir per primera vegada la cirurgia robòtica de la mà del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), que compta amb la tecnologia Mako SmartRobotics per a les intervencions de pròtesi de genoll i de maluc. Ara s’ha fet un pas més amb la incorporació d’una solució de cirurgia assistida per robot, l’Hugo RAS de Medtronic. Althaia disposa així de la tecnologia robòtica més avançada, que contribueix a enfortir el paper de l’organització com a referent en matèria d’innovació en salut al servei del pacient, tal com estableix el Pla Estratègic Talaia 2021-25.

La nova tecnologia robòtica està formada per una consola des d’on el cirurgià realitza la intervenció; la torre de visió, amb una pantalla per visualitzar la cirurgia, i els braços robòtics que executen amb precisió i seguretat el pla del cirurgià. Cal tenir en compte que es tracta d’un sistema de cirurgia en què el professional controla remotament tots els moviments dels braços del robot.

Un cirurgià operant a l'Hospital Sant Joan de Déu, de Manresa / Althaia

Visió tridimensional

Amb el nou sistema, el professional té una visió tridimensional del camp operatori i la possibilitat de magnificar-ne la visió, fet que es tradueix en una major precisió quirúrgica. Destaquen també les millores ergonòmiques que, per una banda, faciliten que el cirurgià realitzi uns moviments de pràcticament 360 graus, que amb la cirurgia laparoscòpica no són possibles, i que treballi amb més comoditat. A més, respecte a la instrumentació manual, es millora la precisió dels moviments que són necessaris durant la intervenció.

Per tots aquests motius, les intervencions assistides pel robot són menys invasives i comporten menys complicacions i efectes adversos per als pacients, que d’aquesta manera tenen una recuperació més ràpida.

Un desplegament progressiu

Per tal de planificar la posada en marxa de la nova plataforma robòtica, decidir quines intervencions es realitzaran i la cronologia d’implementació, així com monitoritzar els resultats, Althaia ha creat una Comissió de Cirurgia Robòtica, format per un equip multidisciplinari de professionals.

Els pacients candidats a la cirurgia robotitzada se seleccionen d'acord amb uns criteris clínics prèviament establerts i protocol·litzats per aquesta Comissió.

Pel que fa al desplegament, s’ha iniciat pel Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, que ha realitzat amb èxit les primeres cirurgies de neoplàsia de còlon i de cirurgia gàstrica assistides pel robot Hugo RAS.

Primeres cirurgies de neoplàsia de pròstata

Aquest estiu, el Servei d’Urologia iniciarà les primeres cirurgies de neoplàsia de pròstata i més endavant es farà en les neoplàsies renals. És previst que a la tardor la nova tecnologia s’implementi al Servei de Ginecologia i Obstetrícia per a intervencions de neoplàsies d’endometri i de patologies del sòl pelvià, entre d’altres.

Per poder utilitzar aquesta tecnologia robòtica, cal que els professionals completin un procés formatiu i aconsegueixin la corresponent acreditació. A més dels metges especialistes en Cirurgia General, Urologia i Ginecologia, també realitzen aquesta formació les infermeres instrumentistes que estan presents en les intervencions.

La introducció d’aquesta nova tecnologia contribueix a facilitar i a fomentar el desenvolupament professional, en línia amb el Pla Estratègic de la institució, que alhora aposta per una atenció centrada en la persona, amb indicadors de qualitat i seguretat. Al mateix temps, es converteix en un element d’atracció de professionals i de residents de l’àmbit quirúrgic, i de retenció d’aquest talent a la institució.