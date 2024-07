Els fets delictius a Manresa pugen un 8,3% en el darrer any, tot i que es mantenen més de 13 punts per sota la mitjana catalana

Els fets delictius a Manresa han incrementat un 8,3% entre el maig del 2023 i el maig del 2024, tot i que es mantenen més de 13 punts per sota de la mitjana catalana. La taxa de delinqüència a la capital bagenca és de 53,8 per cada 1.000 habitants, mentre que en el conjunt de Catalunya és de 67,4 per cada 1.000 habitants.

Les dades les ha donat a conèixer avui el cos dels Mossos d'Esquadra, durant la 7a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, que s'ha celebrat aquesta tarda al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa. Segons han explicat, destaca el descens, en un 22%, dels robatoris a l'interior de domicilis, un dels delictes que generen més inseguretat a la ciutadania, si bé també es constata un augment del 21% dels robatoris a l'interior de vehicles i un increment del 13% dels delictes a la via pública, tot i que també hi ha un augment del 36% dels casos que es poden resoldre, fruit de l'increment de la pressió policial al carrer.

La Taula ha comptat amb l’assistència d'una quarantena de persones, entre les quals representants del govern manresà, encapçalats per l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí Moll, així com els regidors Mariona Homs Alsina, Joan Vila Marta i altres membres del govern. També hi han participat representants d'altres grups municipals, cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra i Policia Local) i del teixit social de la ciutat, com la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa, el Col·legi d’Advocats o el Col·legi de Periodistes. A banda, també han tingut representació institucions com Justícia Juvenil i hi han participat entitats com la Cambra de Comerç i Indústria, la Cambra de la Propietat, Manresa diu Prou, Càritas i el Consell Escolar Municipal, entre altres.

La sessió s'ha iniciat amb l'explicació, per part de l'alcalde, de les darreres mesures en matèria de seguretat que s'han posat en marxa, com la nova comissaria de proximitat compartida entre Mossos d'Esquadra i Policia Local, que acaba d'obrir portes al Passeig de la República; l'increment d'efectius de la Policia Local, que destinarà 23 agents més al carrer; el nou grup Omega de la Policia Local, que coordinadament amb els Mossos d'Esquadra treballa sobretot en els casos de delinqüència urbana i juvenil i que ja ha dut a terme 100 intervencions; diverses línies de treball que s'han obert per combatre les addiccions i els consums d'estupefaents al carrer, o el nou Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges de la ciutat, que dota l’administració local d’eines per poder actuar de manera més eficient i efectiva a l’hora de mobilitzar els habitatges buits o en situació d’abandó, d’incentivar el deure de conservació i de resoldre els casos d’ocupacions irregulars que alteren la convivència veïnal i que generen riscos per la seguretat i la salubritat de les persones.

Al seu torn, el regidor de Seguretat Ciutadana ha subratllat també altres mesures que es duran a terme properament, com la instal·lació d'onze càmeres de vigilància més al carrer, sumant ja un total de 25, la contractació d'un servei de dron per a grans esdeveniments o la incorporació d'un gos policia. També ha indicat que els grups municipals estan treballant en la redacció d'un Pacte de Ciutat per al Civisme i la Convivència.

Finalment, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs Alsina, ha detallat els programes que s'han dissenyat d'intervenció socioeducativa destinats a infants i joves, i que es presentaran aquest divendres en roda de premsa.