L'actual regidor d'Empresa i Turisme de Manresa ha patit setze robatoris en deu anys

Uns lladres van entrar a robar la passada nit de dimarts a dimecres a la botiga de bicicletes de Tona que és propietat del regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de Manresa, Joan Vila. El president del grup Impulsem, que també té un establiment de bicicletes a Sant Fruitós i un altre Vic, ha explicat a aquest diari que se li han endut material ciclista per un valor de 50.000 euros. Vila lamenta que és la setzena vegada en deu anys que pateix un robatori d'aquestes característiques.

El regidor, que forma part del tripartit que governa a l'Ajuntament, explica que es va assabentar del robatori perquè van saltar les alarmes del comerç. Malgrat que va alertar de seguida a la policia, lamenta que quan els agents van arribar els lladres ja havien fugit del lloc dels fets. "Amb tan sols uns minuts, van ser capaços de trencar els vidres i emportar-se bicicletes amb un alt valor econòmic", lamenta el regidor, que explica que ja ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra.

En aquest cas, explica que els Mossos li han assegurat que hi ha una pista que els podria conduir a localitzar els responsables dels fets, tot i que assegura que en la majoria dels casos és molt complicat localitzar els infractors o recuperar el material, que normalment viatja cap a l'estranger. En aquest sentit, posa en relleu que aquest fet "deixa desprotegits" els petits comerciants, que "poden veure com en un moment se'ls hi emporten material per un valor econòmic elevat".

Considera que una de les mesures que caldria implantar per perseguir aquest tipus de robatoris seria la creació d'una base de dades sòlida que permeti compartir la informació amb la Interpol i així evitar que aquests delictes quedi impunes. També remarca la necessitat d'endurir les penes per evitar la reincidència en fets delictius com els robatoris que acaben afectant sobretot els petits comerços.

