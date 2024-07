Medicina i Odontologia, líders en el rànquing de les notes de tall a Manresa tot i experimentar un descens

Sense grans sorpreses. Per sisè any consecutiu, i des de la seva creació, el grau de Medicina de la UVic-UCC és la carrera més cobdiciada al Bages segons les notes de tall d'accés a la universitat facilitades pel Departament de Recerca i Universitats aquest dijous. La qualificació de la carrera, que s'imparteix a cavall de Vic i la capital del Bages, encara que enguany el llistat l'ha adjudicat a la capital osonenca, ha experimentat un lleuger descens envers la de 2023 i ha passat d'un 12,267 a un 11,984.

Segueixen els estudis de Medicina el grau d'Odontologia de la UVic-UCC, també impartida entre Manresa i Vic, i el d'Enginyeria d'Automoció a la UPC Campus Manresa. En la línia de líder del rànquing, la primera nota de tall ha experimentat un lleuger descens respecte a l'any passat, incrementant d'un 11,356 a un 11,250. La segona, per contra, ha ascendit i, mentre que el 2023 l'últim estudiant admès va necessitar un 9,982, enguany qui ha tancat la llista ho ha fet amb un 10,260.

Infermeria de la UManresa torna a estar en el rànquing de les més demandades. Els estudiants que volien fer aquest grau a la capital del Bages han hagut de treure com a mínim un 8,028, unes dècimes més que el 8 que requeria el curs passat. Per accedir a Fisioteràpia de la UVic-UCC cal, com a mínim, un 7,631 (+0,77); per a Enginyeria de Sistemes TIC de la UPC, un 7,330 (-0,138) i per a Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química o Enginyeria de Recursos Minerals de la UPC un 7,058 (+0,165).

Quant a Administració i Direcció d'Empreses, Educació Infantil, Gestió de la Societat Digital i Podologia, totes impartides a la UManresa, la nota de tall s'ha mantingut respecte al 2023 i s'ha situat en un 5.

Per tal de poder trobar les notes per carrera i universitat, Regió7 ha elaborat un llistat amb totes les notes de tall a Manresa:

Física i Matemàtiques lidera a Catalunya

Respecte al conjunt de Catalunya, el doble grau de Física i Matemàtiques que s’imparteix a la UAB i a la UB és la carrera amb la nota de tall més alta un any més, amb un 13,438 i un 13,192, respectivament. Es tracta de titulacions amb una oferta inferior a les 40 places. Pel que fa als estudis amb més places, el llistat l’encapçalada enguany el grau universitari de Medicina de la UB (Clínic), amb una oferta de 200 places i que té com a nota de tall un 12,946. Aquesta xifra depèn directament del nombre de places que ofereix un grau i la demanda. El 81,5% dels estudiants preinscrits per accedir a la universitat pública i la Universitat de Vic ja té plaça (82,95% el 2023). D’aquests, el 62,13% (62,8% l’any passat) accedeix als estudis triats en primer opció.

En el procés d’enguany s’han preinscrit 57.401 estudiants (57.263 el 2023). Per universitats, 11.956 s’han assignat a la Universitat de Barcelona (UB); 9.555 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); 6.429 a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); 4.330 a la Universitat Rovira i Virgili (URV); 4.065 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 3.868 a la Universitat de Girona (UdG); 3.232 a la Universitat de Lleida (UdL); 3.012 a la Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVIC-UCC), i 338 a centres mixtos.