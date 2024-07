Quines afectacions de trànsit hi haurà aquest divendres per la festa de Sant Cristòfol a Manresa?

L’Ajuntament de Manresa informa que, avui divendres, 12 de juliol, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, amb motiu de la benedicció de vehicles per la festa de Sant Cristòfol, que anirà acompanyada per una exposició de vehicles antics u activitats per a la canalla, i que organitza la Fundació Privada Montepio de Conductors Manresa-Berga, hi haurà afectacions a la mobilitat.

Com ja va avançar aquest diari, enguany, la benedicció canvia de lloc per guanyar visibilitat. Del carrer de Jacint Verdaguer se'n va al Passeig amb el carrer del Primer de Maig.

Un moment de la benedicció de l'any passat, encara al Jacint Verdaguer / Arxiu/Oscar Bayona

Les afectacions a la mobilitat seran les següents: