El nou emplaçament de la benedicció de Sant Cristòfol a Manresa multiplica l'ambient, però complica el trànsit

La benedicció de vehicles per la festivitat de Sant Cristòfol a Manresa ha estrenat, avui divendres, nou emplaçament. De fer-se al carrer de Jacint Verdaguer amb la plaça de Sant Jordi, on se celebrava tradicionalment, la Fundació Montepio, responsable de l'acte, l'ha traslladat enguany a l'altura del passeig de Pere III amb la plaça de Simeó Selga i el carrer del Primer de Maig. El canvi s'ha fet per "acostar l'acte més al centre i donar-li més presència", ha explicat Carla Rodríguez, gerent del Montepio. Ha donat resultat i ha portat més ambient a la festa, però, per altra banda, mentre ha durat, ha complicat el trànsit i ha generat cues en una circulació que, un divendres a la tarda, ja sol ser intensa.

Dels 342 vehicles que van assistir l'any passat a la benedicció, enguany s'ha fet el salt als 610.

El trànsit s'ha repartit per dos carrils

Al punt de la plaça de l'Onze de Setembre, agents de la Policia Local han anat repartint els vehicles pels dos carrils de baixada. Els que anaven a la benedicció, per la dreta, i els que no hi anaven, per l'esquerra. A la cruïlla del Passeig amb el carrer del Primer de Maig hi havia una tarima des d'on mossèn Joan, rector de la Seu i el Carme de Manresa, i mossèn Teodor, d'Olost, han beneït els vehicles que han anat passant pel davant amb aigua beneïda. Voluntaris del Montepio els han lliurat una medalla de Sant Cristòfol i els conductors han donat la voluntat. Els diners recollits ja fa uns anys que es destinen a fins solidaris. En aquesta ocasió seran per a la Fundació Catalana de l'ELA Miquel Valls.

Per la benedicció, que s'ha fet entre les 7 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre, han passat tots tipus de vehicles.

Cotxes i motos clàssics

Abans, a partir de les 6, qui ha volgut ha pogut gaudir d'una mostra amb una quarantena de cotxes i motos clàssics del Moto Club Manresa i del Clàssic Motor Club de Bages, que han quedat repartits a banda i banda del carrer del Primer de Maig, tallat per a l'ocasió. També s'ha prohibit l'estacionament a la plaça de l'Onze de Setembre, a la banda del carrer de Camps i Fabrés.

Els amants del motor han pogut recrear-se la vista amb motos Yamaha, Vespa, Kawasaki, Ducati, Guzzi, Derbi, Vespino, Mosquito (una bicicleta dels anys 50 on posaven un motor per ajudar la roda del darrere), Bultaco, Montesa i Ossa, entre d'altres.

Pel que fa als cotxes, hi havia PTV, Porsche, una Biscuter comercial amb una part de la carrosseria de fusta, Seat 600, Toyota, un Citroën Stromber dels anys 50...

A l'acte han participat els dos nans dels Geganters de Manresa, atès que l'entitat és veïna de la seu del Montepio, i que Sant Cristòfol també és patró dels geganters. Els més petits han pogut jugar amb els jocs organitzats pel CAE a la plaça de Simeó Selga. De punteria, construccions amb Kapla, futbol xinès, billar...

