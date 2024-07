Un dia a les escoles bressol municipals de Manresa explicat per les directores

Des que els infants entren fins que surten tots els moments són educatius.

Això va ser el primer que van voler deixar clar les directores de les cinc escoles bressol municipals que es van aplegar ahir a la Bressolvent per explicar com és una jornada normal a les llars d’infants de titularitat de l’Ajuntament.

Anna Gangonells, del Petit Príncep; Laia Molas, de La Llum; Marisa Bueno, de L’Estel; Sheila Vilaret, de La Lluna i Gemma Ponsa, que dirigirà la Bressolvent a partir del setembre, van enumerar els canvis que hi haurà gràcies a l’augment de recursos.

A les llars municipals, el curs 2024-2025 s’iniciarà amb novetats gràcies a l’entrada en vigor del nou contracte, que preveu un reforç de personal. Per una banda, les educadores tutores passaran d’una jornada de 33 hores setmanals a una de 35 hores, i les educadores de suport passaran de 17 a 20 hores setmanals, fet que permetrà l’oferta del servei d’acollida matinal a totes les escoles, independentment del nombre d’usuaris. D’altra banda, es contractaran 9 persones de suport, a 20 hores setmanals cadascuna, per poder establir la parella educativa a totes les aules (dues educadores per aula). Ambdós increments permetran reduir les ràtios d’alumnes i millorar així l’atenció als infants.

El nou contracte també permetrà augmentar les places. Actualment, les cinc escoles bressol municipals tenen 280 places per a infants d’I0, I1 i I2. El curs vinent s’obrirà una nova aula d’I2 a la llar Bressolvent i s’arribarà a les 300.

Implica un augment del cost global del servei de 520.618 euros, un 41% més passant dels 1.252.162 euros del curs 2023-2024 a 1.772.780 euros el curs que ve.

Laia Molas va explicar que quan els infants arriben, els familiars poden entrar a acompanyar-los i participar en el dia a dia. «Garantir moments de trobada, també amb festes i activitats, és important».

Aprendre i compartir

Hi haurà servei despertador a totes les escoles bressol municipal i es podrà sol·licitar de forma fixa o esporàdica. «Treballem de forma que des que l’infant entra per la porta fins que acaba la jornada tots els moments són educatius. S’aprèn amb el joc, a l’hora de menjar, quan surten al pati, quan comparteixen, quan aconsegueixen ser cada cop més autònoms», apunta Anna Gangonells.

El reforç de personal permetrà «oferir una atenció més individualitzada». Tenir més hores de jornada, una persona més per aula, més hores d’educadores de suport i, fins i tot, més hores de personal administratiu i auxiliar de manteniment «permet treballar millor».

Les directores a l'espai de menjador / Francesc Galindo

Recorden que sense la climatització que s’ha posat a totes les llars d’infants municipals la calor condicionava la utilització dels espais que es podia fer.

Les cinc llars d’infants tenen un projecte educatiu unificat, de forma que qualsevol alumne rep la mateixa fomació sigui en una o altra escola bressol fins que acaba una etapa que ensenya a relacionar-se, a ser més autònoms i a cobrir un tram del camí que els durà a volar per si sols.

Marisa Bueno afirma que s’entén la zona de pati com un espai més de l’escola, s’hi fan propostes d’activitats i els arbres plantats aporten una ombra molt necessària. «Et dona pau aquest verd», diu, i explica que els infants han de tenir cura de l’hort.

Gemma Ponsa relata que el fet que la Bressolvent sigui Escola Verda suposa un treball per implicar les famílies i que utilitzin estris reutilitzables o es busqui la forma de fer servir l’aigua de pluja.

La Bressolvent tindrà el curs vinent una nova aula d’I2. Passarà de 33 a 53 places i d’aquesta forma l’oferta global farà el salt ja esmentat de 280 a 300 places.

El regidor d’Educació, Pol Huguet, va subratllar que «després de 10 anys ampliem places» i això permet reduir la llista d‘espera. També s’ha ampliat la ràtio per aconseguir beca.

La sala de fer la migdiada de Bressolvent / Francesc Galindo

La migdiada

Són les mateixes educadores les que donen de menjar als infants. El servei és de càtering i el menjador resulta un espai educatiu més i, després, arriba el moment d’aconseguir el miracle de fer dormir una vintena d’infants alhora. Sheila Vilaret afirma que «cal acompanyar-los perquè vagin baixant el ritme», fer el ritual de rentar mans, mirar el bolquer i posar-los als petits llits fins que la son, que és encomanadissa, es va expandint i arriba el moment en què regna la pau i el silenci. Això sí, només una estona.