Fem Manresa votarà en contra del pla de mobilitat si no prioritza el tren comarcal

Fem Manresa votarà en contra del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible si el govern d’ERC, PSC i Impulsem continua apostant pel projecte del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i no per prioritzar el tren comarcal.

Així ho han fet públic des de la candidatura, assegurant que l’aposta continuada del govern municipal pel soterrament -un projecte urbanístic amb un cost d’almenys 46 milions d’euros i que consideren que no suposarà millores en mobilitat, ni interna ni externa- mostra la falta de perspectiva per afrontar les problemàtiques en mobilitat.

Per la formació de l’oposició, part d’aquesta dinàmica també es visibilitza al nou Pla de Mobilitat, on “tot i que hi pugui haver accions concretes a les quals donaríem suport, no s’aporta solucions a una de les grans qüestions de la mobilitat de Manresa: Reduir la mobilitat dels vehicles amb origen de fora del municipi, que representen més de la meitat dels que circulen per la ciutat”.

“La gran aposta en matèria de mobilitat dels últims governs municipals -des de l’anterior format per ERC i Junts fins a l’actual- és el soterrament de la línia dels Ferrocarrils, incloent-hi moure l’actual estació del Baixador fins a Plaça Espanya, 200 metres més enllà, i una perllongació de la línia fins al parc de l’Agulla, malgrat que se’n desconeixen tots els detalls”, assenyalen des de Fem Manresa.

“Això produiria un canvi urbanístic, però en cap cas afavoriria un major ús del transport públic per part dels manresans i manresanes, ni tampoc connectaria millor la ciutat amb la resta de la comarca i el país”.

Malgastar diners

En aquest context, la candidatura torna a fer una crida al govern perquè no “malgasti” una de les escasses inversions rebudes des de FGC en una obra urbanística que no és prioritària si es vol facilitar la mobilitat. Més encara, tenint en compte que al Pla d'Actuació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2022-2026 es preveu que els passatgers amb origen de Manresa acabin havent de fer transbord a Martorell, augmentant encara més la durada del trajecte fins a Barcelona.

“Necessitem un govern que tingui iniciativa pròpia, que s’atreveixi a parlar de tu a tu amb FGC i la Generalitat, i a exigir projectes realment útils per millorar les connexions de Manresa amb la resta del país, com el tren comarcal”.

“El projecte del soterrament de la línia de FGC s’ha modificat, s’ha esmenat el relat inicial i s’ha acabat introduint, tot i que en segon pla, el concepte del tren comarcal”, mencionen des de Fem Manresa. “I això ha passat per la pressió i la defensa del tren comarcal per part de diferents plataformes i organitzacions, entre les quals la nostra candidatura, que ha evidenciat el sense sentit d’un projecte com el soterrament, fruit de la improvisació en matèria de mobilitat i que no té el suport de la ciutadania”.

Renunciar al soterrament

Amb tot sobre la taula, Fem Manresa es mostren oberts a canviar el sentit de vot respecte al Pla de Mobilitat, però sempre que el govern municipal assumís públicament el compromís de renunciar al soterrament i defensar davant la Generalitat i FGC el projecte del tren comarcal. “Si de veritat es vol millorar la mobilitat, seria molt més útil i rendible destinar fons públics a aprofitar el traçat de vies ja existent a la comarca, recuperant un projecte que permetria connectar inicialment Manresa, Sant Joan, Callús, Súria, Santpedor i Sallent, i allargar posteriorment la línia cap a Balsareny, Navàs, Cardona, el Berguedà i el Solsonès”.