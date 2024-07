Manresa posa en marxa programes d'inclusió social per prevenir i combatre la delinqüència juvenil

Treballar en xarxa i des de diferents àmbits com l'educació, l'esport, la cultura i l'acompanyament social per prevenir i combatre la delinqüència juvenil. Aquesta és la idea principal dels programes d'intervenció socioeducativa que aquest matí ha presentat l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu de garantir "la igualtat d'oportunitats entre els joves" i "un espai públic segur". Entre les diferents propostes, hi ha el projecte de fomentar l'esport i els jocs al carrer, oferir activitats extraescolars gratuïtes o tallers de prevenció d'addiccions i resolució de conflictes o la creació d'un equip multidisciplinari amb presència de l'Ajuntament, Mossos, Policia Local i Justícia Juvenil que es reuniran periòdicament per abordar els "casos més complexos".

"La baralla del Passeig ens ajuda a detectar que hi ha un col·lectiu de joves determinat amb un comportament disruptiu que no es pot abordar des d'un únic punt de vista, sinó que necessitem un treball en comú entre diferents àmbits", ha explicat la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, en la presentació dels programes. De fet, ha destacat que precisament la posada en comú d'informació entre els cossos policials, els centres educatius i els serveis socials de l'Ajuntament és el que els ha permès identificar que darrere d'alguns dels episodis de violència i baralles "hi ha un col·lectiu concret de nois, molt joves, de segona generació, que tenen una percepció molt baixa de les conseqüències dels seus actes".

En aquest sentit, ha posat en relleu la necessitat d'abordar una situació que "no és exclusiva de Manresa, sinó que es reprodueix en altres ciutats del conjunt d'Europa" i que "no ha de servir per generalitzar o estigmatitzar un col·lectiu concret". En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d'impulsar uns programes de caràcter social que precisament busquen "aconseguir una societat cohesionada socialment, amb oportunitats pels joves i amb un espai públic comú segur". En dos anys, l'Ajuntament destinarà 300.000 euros en l'ampliació de projectes socials existents i en el desplegament de nous, així com en la contractació de personal especialitzat.

Portar l'esport i els contes al carrer

Així, ha destacat que els programes s'estructuren en cinc grans línies. La primera, engloba les accions d'intervenció a l'espai públic amb un reforç de la presència d'educadors al carrer. Per exemple, un nou projecte que ja està en marxa que porta l'esport a les places i als carrers en diferents punts de la ciutat o un altre que pretén aprofitar els patis de les escoles per convertir-los en espais de lleure durant les tardes de dissabte. De moment, s'iniciarà una primera experiència pilot a l'escola Serra i Hunter amb l'objectiu d'anar-ho ampliant a altres centres, especialment en zones on hi hagi dèficit d'espai de joc.

D'altra banda, també hi ha prevista una ampliació de l'equip de mediació batejat com a "Enllaç", que vol afavorir la convivència ciutadana, amb dues educadores a jornada completa, amb la possibilitat d'atendre entre uns 350 casos a l'any, i la creació del projecte Contes que fan pont, que s'iniciarà amb una prova pilot aquesta tardor. El regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, ha explicat que es tracta d'un cicle de contes en diferents parcs infantils de la ciutat, "amb l'objectiu de fomentar la cohesió social i l'ús de la llengua catalana".

Evitar el fracàs escolar

La segona línia, està enfocada en la reducció de les desigualtats educatives i a reduir el fracàs escolar. El regidor ha anunciat que es reforçaran les activitats extraescolars gratuïtes que s'ofereixen a través del Pla Educatiu d'Entorn "per tal que hi hagi un sistema de reforç escolar tot el curs" i que es millorarà la coordinació amb altres iniciatives amb el mateix objectiu com ara les activitats que promou la xarxa de biblioteques veïnals. D'altra banda, en el catàleg integral de tallers adreçats als centres, es reforçaran els tallers de prevenció de les addicions, de l'ús de les pantalles, de prevenció del racisme, entre altres.

D'altra banda, la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez, ha detallat que també es contempla el benestar emocional dels infants i joves amb la incorporació d'una nova professional especialitzada en aquesta franja d'edat. Aquesta mesura es complementa amb el programa de suport als processos de reagrupament familiar de l'Espa Èmfasi, que ha funcionat des que es va posar en marxa a l'Oficina Jove del Bages el 2022. També, dins d'aquesta línia, la regidora ha explicat que es posarà en marxa el Servei d'Orientació i Atenció Familiar, "que busca acompanyar les famílies i que està previst que obri el 2025 amb psicòlegs especialitzats".

Homs ha destacat que, per altra banda, també es contempla el desplegament del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) de suport a les famílies amb infants de 0 a 6 anys, d'atenció diürna per a infants de 3 a 13 anys, i d'acompanyament per a adolescents. També hi ha la creació d'un projecte per a la convocatòria de Drets Socials per a l'abordatge de la pobresa infantil. Dins de la línia de la intervenció socioeducativa especialitzada, també s'ha presentat el nou projecte Rumb jove, per a joves migrats sols, que ofereix un espai d'acompanyament amb l'objectiu de facilitar l'accés al món laboral d'aquests joves i que es complementa amb accions dirigides al coneixement del territori a través del lleure i la cultura.

La darrera línia, preveu el desplegament per part de l'Ajuntament de la Llei d'Igualtat de Tracte i No-disciminació i l'intercanvi d'experiències amb municipis amb reptes similars.

