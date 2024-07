El ventilador de sostre guanya terreny en les opcions de climatització a la llar

Les onades de calor porten la ciutadania a les botigues d’electrodomèstics per comprar alguna de les solucions de climatització que hi ha disponibles en el mercat. En el cas de Manresa, professionals d’aquests establiments constaten l’augment d’interès pels ventiladors de sostre, una opció més econòmica i amb més eficiència energètica que l’aire condicionat.

L’encarregat de la botiga Milar, al número 69 del carrer Guimerà, Miquel Àngel López, detalla que «l’any passat ja es van començar a promocionar molt aquests tipus de ventiladors, però aquest any hem notat que molta més gent ens demana per aquests aparells».

La percepció ha estat la mateixa en el cas de Judit Torres, encarregada de l’establiment Bazar el Regalo, que es troba al número 48 del passeig Pere III. Torres subratlla el fet que «els ventiladors de sostre són una molt bona opció, sigui pel preu o perquè les persones que necessiten climatitzar la casa estan de lloguer i no tenen permès fer la instal·lació per col·locar aire condicionat».

Aparells silenciosos

L’augment de vendes de ventiladors de sostre també s’ha donat a Miró, botiga d’electrodomèstics ubicada al número 59 del carrer Guimerà. El responsable del local, Àngel Cafela, puntualitza que «molta de la gent que demana per aquest tipus de ventiladors se’ls acaben quedant perquè són aparells silenciosos que tenen capacitat de moure fluxos d’aire força considerables».

El silenci és un dels aspectes de funcionament que més preocupa a la gent. Els fabricants de tots els tipus de climatització ho saben i procuren fer aparells cada cop més silenciosos. Segons Torres, «hi ha dos tipus de compradors de ventiladors; els que volen que mogui molt aire, que són els que venen més amoïnats i els que volen que sigui un aparell silenciós perquè el volen tenir al dormitori a la nit».

A banda d’això, també detalla que hi ha qui busca ventiladors sense aspes perquè siguin més segurs per a infants i mascotes. «Es tracta d’un sistema que sí que té aspes, però van per dins de la màquina i no hi ha cap risc que, per exemple un nen petit, es pugui fer mal tocant el ventilador».

Discrets i retràctils

A banda dels ventiladors de sostre de tota la vida, fixos i amb les aspes força grans, existeixen els que són retràctils i surten d’un plafó de llum LED. Segons alguns dels botiguers consultats per dur a terme aquesta informació, són els que més es venen.

López indica que «els que tenen les aspes retràctils mesuren 110 centímetres de diàmetre en comptes dels 132 que mesuren els que no es pleguen». Per a ell, la clau de l’èxit abismal que han tingut aquests aparells aquesta temporada es deu al fet que «quan les aspes es pleguen allò queda com un plafó de llum i de cara a l’hivern queda molt millor estèticament perquè no es veu que és un ventilador». L’encarregat de Miró concorda i assegura que «els ventiladors més buscats són els que les aspes s’amaguen dins el llum, els altres ventiladors de sostre tenen molt poca demanda».

En canvi, Torres explica que a l’establiment que regenta, «els que més es venen són els de tota la vida, els retràctils no tenen tanta sortida perquè les aspes són més petites i no fan tant aire».

Compradors previsors

L’inici d’aquest estiu ha estat un dels menys càlids dels últims anys a Manresa. Tanmateix, això no va frenar els compradors més previsors, que segons López «venen des del mes de maig, suposo perquè en aquell moment ja tenien molt present el record de la calor que van passar l’any passat».

Cafela detallava que els ventiladors, tant de sostre com de peu, «són un producte de temporada que es vendrà fins ben bé finals de setembre o principis d’octubre perquè si l’aparell de climatització de la llar s’espatlla quan encara fa calor, se substitueix de seguida».

Torres destaca que la venda de ventiladors i altres solucions de climatització com aires condicionats va directament relacionada amb les onades de calor: «a finals de maig i principis de juny se’n van vendre molts perquè ja començava la calor, però després es va frenar en sec quan les temperatures van començar a baixar i plovia. Des de fa un parell de setmanes hem recuperat el ritme».

