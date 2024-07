Més de 200 queixes per plagues a l’any a Manresa

Les plagues de paneroles i altres insectes i animals ja són un clàssic de cada estiu arreu de Catalunya, però el fet que siguin espècies cada cop més instal·lades en les ciutats no resta la perillositat que poden comportar per a les persones, especialment els infants i les persones grans i també per a les mascotes. El consistori de Manresa rep més de 200 avisos cada any per aquest motiu, però aquestes són només les demandes que arriben a l’Ajuntament, hi ha molts altres incidents que es tracten de forma particular, però suposen seriosos problemes.

Segons el darrer informe d’actuacions municipals el 2023 es van rebre 249 queixes, 150 de les quals estaven relacionades amb rosegadors, 56 amb paneroles, 23 amb vespes i abelles, 13 amb formigues i la resta amb altres espècies problemàtiques. L’any anterior hi va haver 217 queixes en total i el 2021 en van ser 250, per tant, és una problemàtica que s’ha mantingut força estable en els darrers anys dels quals es disposen dades.

Les queixes per problemàtiques relacionades amb els coloms es recullen a banda. En el cas de Manresa, els coloms generen força malestar entre la població, una sensació que després es tradueix en queixes al consistori, moltes relacionades amb els problemes de brutícia i salubritat que comporten aquestes aus. L’any passat, segons la memòria d’actuacions presentada per l’Ajuntament, n’hi va haver 96, l’any anterior van ser 89 queixes, el 2021, 70; el 2020, 99 i el 2019, 68. Són entre 68 i 99 queixes els darrers cinc anys que no fan canviar el rumb de l’Ajuntament sobre la problemàtica que generen aquestes aus.

En els darrers anys, l’estratègia es basa a minimitzar la captura d’aquestes aus i enfocar les actuacions a l’atenció ciutadana, és a dir, demanar a les persones que els donen menjar i faciliten la cria que deixin de fer-ho per un bé comú. La majoria d’intervencions públiques per fer front a aquest problema es basen a l’atenció directa a aquestes persones i a la reducció d’alimentadors i dormidors per tal que la població de coloms no es reprodueixi en excés.

L’Ajuntament de Manresa també redueix la població de coloms mitjançant captures en els casos que la situació higiènic-sanitària ho requereix.

Cada cop més feina

Les empreses que es dediquen a extingir aquests incòmodes visitants urbans, tenen cada cop més feina segons professionals de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP). No és un fenomen exclusiu de Manresa, sinó que es dona arreu del territori català. Ja ho diu la dita: «A l’estiu, tota cuca viu». Com més calor, més cuca vivint. I està clar que, tal com van les projeccions meteorològiques a escala global, les temperatures altes cada vegada aniran a més i per conseqüència, les plagues també.

El director tècnic de l’empresa Plagues Ésser Viu, Rafael Villeras, comenta que «les normatives dels productes que podem fer servir són cada vegada més restrictives i els insecticides que no fan mal al medi ambient no són tan efectius com els que avui dia estan prohibits pels alts nivells de contaminació que comportaven».

L’empresa de Villeras treballa arreu del país i constata que «l’increment de trucades ha estat força generalitzat», però puntualitza el fet que «no hi ha cap municipi en concret que ens preocupi més que els altres i Manresa no és diferent dels altres. Sí que hi fem feines, però no destaca per sobre de municipis amb una població més o menys semblant».

Així mateix, considera que «s’ha de resignificar la feina dels que ens dediquem al control de plagues, perquè el que fem en realitat és vetllar per la salut de les persones». En aquest sentit, recorda que uns col·legues d’una altra de les empreses adscrites a l’ADEPAP van rebre «insults i amenaces de col·lectius animalistes mentre estaven fent la seva feina» quan estaven fent un servei de captura de coloms al Prat del Llobregat. «La gent no té present que són animals que poden contagiar malalties molt greus a població vulnerable, s’ha de fer alguna cosa per evitar-ho», subratlla.

Villeras considera que «està molt bé que la feina estigui cada vegada més regulada», però també creu que «hi ha plagues que són molt resistents i es necessiten molts recursos per eliminar-les de forma efectiva».

Mònica Aguilera, veterinària i membre de la junta científica del Comitè Científic del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, està d’acord amb Villeras, ja que creu que «la gent està molt poc conscienciada dels problemes que poden portar les plagues a les persones i els animals de companyia».

Recorda que el passat sis de juliol es va celebrar el dia mundial de la zoonosi, una oportunitat per donar visibilitat a aquelles malalties que es transmeten i afecten tant els animals com els éssers humans. Pensa que el més important és «prevenir brots i protegir la comunitat».

Pel que fa als coloms, Aguilera comenta que «són aus que poden ser causants de malalties zoonòtiques, ja que poden ser portadors de paràsits que en concentracions molt altes podrien arribar a transmetre la malaltia als animals de companyia o, fins i tot, a les persones». Per evitar això recomana «que els animals passin sempre les revisions quan els toqui».

