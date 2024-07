Un any després de trencar, l’exparella de Rosalía continua d’amo de la casa de Manresa

Una de les notícies de l’estiu passat va ser la ruptura de Rosalía i Rauw Alejandro, que havien establert un vincle amb Manresa després que el cantant porto-riqueny adquirís el mas La Morera en un acte d’amor cap a ella. Doncs, un any després de la ruptura de la parella, la luxosa mansió continua sent propietat de Rawl Alejandro.

El cantant porto-riqueny va tenir un gest cap a Rosalía, que havia declarat que els seus avis eren de la comarca i hi tenen una casa en la qual passava els estius.

La primera imatge

El 13 de febrer del 2022, Rosalía va penjar al compte d’Instagram @holamotomami una fotografia dels dos fent-se un petó acompanyada d’una declaració d’amor en català, «T’estimu» al davant del mas de La Morera, situat en un trencall del camí de Rajadell, a escassos minuts del nucli urbà.

El petó dels dos artistes davant La Morera / Arxiu Particular

No va ser l'única vegada que van compartir públicament el seu amor. Aquell estiu, Rosalía va publicar a través de les xarxes socials un vídeo on se la veia compartint amb la seva parella, el cantant porto-riqueny Rauw Alejandro, un pícnic romàntic a l'exterior de la casa modernista.

L’estiu passat, però va arribar la notícia de la ruptura de la seva relació. I un any després, al Registre de la Propietat de Manresa continua constant Raúl Alejandro Ocasio Ruiz com a titular de la totalitat del ple domini de la finca, en virtut de l’escriptura pública de compravenda autoritzada per un notari de Martorell el dia 10 de gener del 2022.

Així que ja fa més de dos anys i mig que Rauw Alejandro és propietari de l’emblemàtica finca manresana de 2.624 m2, envoltada d’hectàrees de camps de conreu, projectada per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, el mateix de ca la Buresa, la Torre Lluvià i el Casino.

La casa disposa de la cèdula d’habilitat en vigor i es manté lliure de càrregues.

A la venda

A principis d’abril, aquest diari va poder confirmar que el mas estava en venda. Però la darrera consulta realitzada al Registre de la Propietat no mostra, encara, cap nou propietari.

El 4 de febrer del 2022 aquest diari va informar que la parella havia culminat la compra del mas, que en aquell moment feia més d’un any que constava que estava a la venda per més de 2 milions d’euros al portal Habitaclia, on hi havia un ampli reportatge fotogràfic de la casa, una de les joies del modernisme de Manresa, que és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIN) amb una protecció integral.

Durant el temps que la parella va mantenir la relació, la intervenció més visible per part dels dos famosos artistes va ser perimetrar la propietat amb una quilomètrica tanca. El mas Morera està envoltat d’un mur, però van considerar necessari delimitar tota la propietat per salvaguardar-se de mirades indiscretes.

La parella va perimetrar la propietat amb una quilomètrica tanca / Arxiu/F.G.

La nova tanca té una porta principal amb cadenat a l’accés frontal, que deixa fora de l’abast dels qui no tinguin la clau l’espai d’empedrat flanquejat per xiprers que menen a la porta metàl·lica, el mur i les moreres que donen nom a la finca.

Llicència sense executar

A més, la casa modernista de la Morera té llicència municipal d’obres sense executar.

La llicència d’obres havia de servir per adaptar la construcció als gustos de la parella, dintre dels límits que comporta ser una edificació protegida.

El conjunt de la propietat té una superfície total de 121.609 metres quadrats i a banda de la casa, que és patrimoni protegit, conté coberts i basses. Té deu habitacions, sales amb llar de foc, jacuzzi interior i piscina. Té voltes de pedra i un celler que formen part del mas originari. La construcció està formada per dos cossos units en forma d’ela. Combina els llenguatges neoclàssic i modernista

El perquè de l’adquisició l’explicava la mateixa Rosalía amb aquestes paraules: «M’encanta ser a Manresa. Els meus avis eren d’allà, hi tenien una casa i hi passava els estius. Forma part de qui soc i sempre que puc hi torno. És un lloc que em lliga».

Després que l’1 de febrer del 2022, Regió7 avancés en exclusiva que Rosalía i la seva parella s’interessaven per la casa modernista La Morera, va arribar la confirmació que Rauw Alejandro constava com a propietari de la casa modernista.

Del mas cal dir que originàriament pertanyia a la comunitat dels pares dominics del convent de Sant Domènec de Manresa, fins que va ser venut a particulars amb la desamortització. Un d’ells -a final del segle XIX- va ser l’industrial del tèxtil Josep Portabella i Cots, que va encarregar a Ignasi Oms i Ponsa l’ampliació del mas original, del qual es conserven les voltes i el celler, per tal de convertir-lo en una residència senyorial. Les obres, iniciades el 1903, es van acabar al cap de dos anys.

Tant a l’exterior com a l’interior, l’ornamentació modernista és present en tots els detalls i li dona personalitat, començant per la tribuna mirador, amb sengles porxos a banda i banda, i continuant per l’escalinata i els vitralls. Té excel·lents vistes a Montserrat.

