Tenen cagades de coloms als repeus de les finestres i al pati. Fa molt que dura això?

Fa anys que patim la situació. El problema és que a la part de darrere de la casa hi ha un edifici abandonat i en estat ruïnós que té les finestres obertes. Allà és on els coloms s’han fet els nius i s’hi senten com a casa i tota la porqueria ens cau al nostre pati i als repeus de les finestres de la planta de baix, sempre està tot brut.

Els han donat alguna solució per part de l’Ajuntament?

Fa uns anys ens van dir que parlarien amb la propietària d’aquesta casa abandonada, però no va haver-hi cap canvi. Fa més de trenta anys que visc en aquesta casa i em sembla que allà mai no hi ha hagut ningú.

Com afecta aquesta problemàtica al seu dia a dia?

La veritat és que molt perquè sempre hi ha coloms sobrevolant casa nostra. Però el problema més gran és tota la brutícia que generen i que cau al pati.

Subscriu-te per seguir llegint