Catorze coses que cal saber dels nous contenidors de Manresa

Tot i que la implantació del nou sistema de recollida de la selectiva a Manresa és gradual -no es completarà fins a mitjans del 2025- i, per tant, hi haurà temps per anar-se acostumant al seu funcionament, hi ha diverses preguntes que, a hores d'ara, ja s’estan fent moltes persones pel que fa al que podran o no podran fer. Regió7 les han fet arribar a l’Ajuntament.

El nou sistema implica que cada família disposi de dues targetes (que rebrà quan el sistema arribi al seu barri) per obrir els contenidors de la brossa, de l’orgànica i del plàstic, mentre que els contenidors del paper i cartró i del vidre funcionaran com ara, és a dir, que estaran oberts sempre. El contenidor de l’orgànica es podrà obrir cada dia, igual que el del plàstic. El de la brossa, un cop per setmana, dilluns o divendres, amb excepcions per a casos concrets, que el podran obrir tres vegades per setmana.

-Quantes vegades al dia es pot obrir el contenidor de l’orgànica?

- Tantes com es vulgui. Tants dies com es vulgui, tants cops en el mateix dia com es necessiti.

-En el cas que es pugui obrir més d’un cop al dia, serà així durant el període d’implantació o en els pròxims anys es mantindrà la mesura, ja que en altres poblacions, després de la implantació, només es deixa obrir un cop al dia?

-Serà així sempre. L’obertura dels contenidors de l’orgànica i dels envasos és il·limitada, sempre amb targeta.

-El contenidor del rebuig només es pot obrir un cop per setmana, llevat d’alguna excepció. És el cas de les famílies que utilitzen bolquers cada dia, que el podran obrir tres dies a la setmana. Què hauran de fer aquestes famílies la resta de dies que no puguin obrir el contenidor del rebuig?

-Tenir-ho a casa. A la majoria de llocs funciona així i els resultats són bons. Amb tot, si hi ha algú que té un cas particular o excepcional, s’estudiarà cas per cas. Es pot trucar per telèfon o enviar un WhatsApp al 613 248 447, es pot enviar un correu electrònic a residus@ajmanresa.cat, visitar la web o anar presencialment a l’Oficina Municipal de Residus i Neteja, ubicada al carrer del Bruc 63-67. L’horari és de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, i els dissabtes, 9 del matí a 2 del migdia.

-Les persones que tenen gats, podran obrir el rebuig més d’un cop a la setmana?

-El mateix. Si hi ha algú que té un cas particular o excepcional s’estudiarà cas per cas. S’han de posar en contacte amb Residus.

-En el cas d’un sobrevingut i que una família s’hagi de fer càrrec d’un infant o d’una persona gran que fa servir bolquers, què ha de fer per poder obrir més cops el rebuig? Com ho ha de fer saber?

-S’han de posar en contacte amb el servei de Residus.

-Per què, en el cas de les persones que només poden obrir el contenidor de rebuig un dia a la setmana, ho han de fer obligatòriament dilluns o divendres?

-Perquè es considera que poden ser els dies més útils (a principi de setmana i a final de setmana).

-Només es poden utilitzar els contenidors del barri al qual pertany una persona o pot tirar-ho en un contenidor de l’altre extrem de la ciutat?

-Es podran obrir els de tota la ciutat.

-En el contenidor de plàstic, exactament, quin tipus de plàstic s’hi pot tirar? Només envasos o també tota mena de plàstics, inclòs el porexpan, per exemple?

-A la web de Residus hi ha l’apartat «On va cada residu» en el qual, precisament, el porexpan és un dels materials que surt llistat. I sí, es pot tirar als envasos.

-Què cal fer si es perden les dues targetes?

-Posar-se en contacte amb Residus amb els mitjans esmentats.

-Què cal fer si un contenidor no s’obre, tot i utilitzar la targeta correctament?

-Posar-se en contacte amb Residus per comunicar la incidència. També es pot fer a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al 010, 938782301 i oac@ajmanresa.cat o del servei de WhatsApp, al número 644 069 801 .

-Es poden tirar les bosses a qualsevol hora del dia?

-Sí.

-Què s’ha de fer si a una àrea d’aportació veiem que cada dia hi ha bosses per terra?

-Posar-se en contacte amb Residus per comunicar la incidència. També es pot fer a través de l’OAC.

-Quina seria la dada ideal que vol aconseguir l’Ajuntament amb el nou sistema pel que fa al reciclatge?

-L’experiència de la resta de municipis que tenen sistemes avançats diu que l’índex de selectiva se situa entre el 60% i el 80%. De moment, estem contents amb la xifra aconseguida a la Balconada i a Cal Gravat [76,8% els vint primers dies].

-Els nous contenidors incorporen algun sistema antiincendis pensant en els brètols que es dediquen a cremar-ne de tant en tant?

-No. Els contenidors no tenen cap sistema antiincendis.