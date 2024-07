Festa solidària de la comunitat camerunesa a Manresa, el dia 27

L’associació del Camerun a Manresa organitza, el 27 de juliol vinent, una festa per recaptar fons per al poble camerunès de Limbe, on fa sis anys que va esclatar un enfrontament entre guerrilles del qual, com sempre, n’està pagant les conseqüències la població.

L’entitat farà samarretes per vendre-les durant la festa, que se celebrarà a partir de les 3 de la tarda a la Casa a Flors Sirera i on tindran lloc diferents activitats, com balls i la degustació de plats tradicionals del país africà.

D’ençà que va esclatar la guerra al Camerun, més de 6.000 civils han estat assassinats pel Govern i les forces separatistes i hi ha hagut 600.000 persones desplaçades.

A Manresa, segons el padró d’immigració del juny del 2023, hi vivien 42 persones del Camerun.