Documentals sobre el pelegrí, visites guiades i el patrimoni barroc guanyen pes en les Festes de Sant Ignasi de Manresa

Del 22 al 31 de juliol se celebren les Festes de Sant Ignasi de Manresa, que proposen un programa d’activitats de caràcter cultural i turístic per posar en valor el Centre Històric de la ciutat i altres espais relacionats amb el pelegrí, que va viure a la capital del Bages durant onze mesos, del 25 de març de 1522 a principis de febrer de 1523. Amb aquest objectiu, es projectaran dos documentals sobre el sant i es faran tres visites guiades seguint la seva petjada.

Organitzada per l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants i el suport de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, l’edició d’enguany compta amb una destacada participació del Museu del Barroc de Catalunya i del Museu de Manresa, ubicats a l’antic Col·legi de Sant Ignasi, que se suma als actes que s’han anat consolidant els darrers anys, com el Posta de Sons, amb el concert de Leyre Estruch Duo, el divendres 26 de juliol al Pou de Llum mentre va caient el sol, i als actes de caràcter més tradicional, com la jornada popular al Centre Històric i el sopar a la fresca del dia 31 de juliol, festivitat de Sant Ignasi.

Algunes de les novetats més rellevants de la programació d’enguany són el Maridatge de patrimoni barroc del dimecres 24 de juliol, en què es mariden vi, tastos i peces d’art presents al Museu del Barroc; la visita guiada Tasta el Barroc del dissabte 27 de juliol, la qual proposa la descoberta dels elements barrocs de la Seu i del recentment estrenat Museu del Barroc de Catalunya, al claustre del qual s’hi farà un esmorzar típic de l’època; i l’itinerari El paisatge ignasià del dimarts 30 de juliol, que planteja un recorregut guiat per espais que s’allunyen del centre de la ciutat, com el Pou de Llum, la Creu del Tort o el Camí dels Corrals, però amb una forta petjada de l’experiència d’Ignasi de Loiola a la ciutat.

Enguany, el programa d’actes s’encetarà amb la presentació de la col·lecció editada de tots els treballs premiats amb el Pare Ignasi Puig i Simon de recerca des de 2014, que es podran consultar en línia a partir de dilluns 22 de juliol a l’apartat d’investigació del web del Museu del Barroc de Catalunya.

La imatge del cartell el signa el dibuixant i il·lustrador Galdric Sala.

El programa

Dilluns 22 de juliol

A les 19h · Museu del Barroc de Catalunya (Espai Acollida)

PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ EDITADA DELS PREMIS PARE IGNASI PUIG I SIMON

Acte de presentació de la col·lecció editada de les obres guanyadores dels Premis Pare Ignasi Puig i Simon, amb la presència d’alguns dels autors guardonats que parlaran de la seva recerca.

Entrada lliure. Aforament limitat.

Organitza: Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa

Dimecres 24 de juliol

A les 19h · Sala del Claustre del Museu de Manresa

MARIDATGE DE PATRIMONI BARROC

Inspirat en el Museu del Barroc de Catalunya, unint cultura, gastronomia i vi.

Tast de 3 vins DO Pla de Bages guiat per la sommelier Anna Castillo amb 3 tastos temàtics d’inspiració barroca de la mà del xef Jordi Llobet. Maridat amb 3 peces d'art presents al Museu del Barroc de Catalunya.

Preu: 15€. Places limitades. Imprescindible reserva prèvia a: www.manresaturisme.cat

Organitza: Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa

Divendres 26 de juliol

A les 20.15h · Pou de Llum (Carrer del Peix, sota el barri de la Balconada)

POSTA DE SONS

Concert de Leyre Estruch Duo, tot gaudint de la posta de sol des del Pou de Llum

Capvespre gaudint d’un concert acústic a l’aire lliure, mentre va caient el sol des del Pou de Llum de Manresa, on ànima, paisatge i música es fusionen en una experiència inspiradora.

Activitat gratuïta i oberta a tothom. Places amb seient limitades.

Organitza: Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa

Dissabte 27 de juliol

De 10 a 12h· Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major 10)

VISITA GUIADA: TASTA EL BARROC

Passeja i esmorza per la Manresa barroca

Visita guiada que inclou dos dels punts destacats de l’art barroc a Manresa. S'entrarà a descobrir alguns dels tresors barrocs de la Basílica de la Seu, i es coneixerà el repertori artístic del Museu del Barroc de Catalunya. Per acabar, es gaudirà d’un esmorzar típic de l’època al claustre del museu.

Preu: 15€ · Places limitades. Imprescindible reserva prèvia

Organitza: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i Basílica de la Seu

Diumenge 28 de juliol

Sessions a les 10.30 i a les 12.15h · Museu del Barroc de Catalunya

DIBUIXA EL BARROC · SANT IGNASI DE LOIOLA

Activitat familiar en la qual, a partir d’un full, es crearà un llibre de dibuix i s'entrarà a descobrir el Museu del Barroc. Durant la visita s'escoltarà la història de Sant Ignasi de Loiola i la seva vinculació amb la ciutat de Manresa perquè puguin dibuixar-lo els més petits.

Activitat gratuïta. Edat recomanada: De 5 a 10 anys. Places limitades. Per motius d’aforament es recomana que cada infant sigui acompanyat com a màxim per un adult. Imprescindible reserva prèvia a: www.museudelbarroc.cat

Organitza: Museu de Manresa i Museu del Barroc de Catalunya

A les 13h · Parròquia de Santa Maria de la Salut de Viladordis

MISSA AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE VILADORDIS

Presideix: Mn Joan Prat

Dilluns 29 de juliol

A les 18.30h · Santuari de La Cova de Sant Ignasi

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ‘CAMÍ IGNASIÀ’, DE FRANZ TOLVALY

Amb direcció i producció hongaresa, aquest documental explica com pelegrins d’entre 27 i 35 anys viuen una experiència de transformació interior al llarg del seu pelegrinatge.

Projecció a la Sala del Pelegrí, entrada per l’església del Santuari de la Cova de Sant Ignasi.

Versió doblada al castellà. Presenta les pel·lícules i respon preguntes el director de l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri sj.

Entrada lliure

Organitza: La Cova de Sant Ignasi

A les 20.15h · Capella de Sant Ignasi Malalt

MISSA A LA CAPELLA DE SANT IGNASI MALALT

Presideix: Josep Maria Margenat, sj

Acompanyament musical del Cor Lupulus Emsembla

En acabar, coca i mistela per a tothom

Dimarts 30 de juliol

A les 9.30h · Punt de trobada: Museu de Manresa

ITINERARI EL PAISATGE IGNASIÀ

Visita guiada que combina història, geologia, botànica i geografia, prenent com a fil conductor l’experiència d’Ignasi de Loiola, fortament influït pel paisatge de Manresa. L’activitat s’iniciarà al Museu de Manresa per contemplar la maqueta de la ciutat, seguirà per la plaça de Sant Ignasi amb el petit jardí botànic amb plantes representatives del Camí Ignasià, i resseguirà la Creu del Tort, el Pou de Llum, la Vall del Paradís, la Cova de Sant Ignasi i el Camí dels Corrals.

Activitat gratuïta. Durada aproximada: 1.30-2h. Places limitades. Imprescindible reserva prèvia a: www.museudelbarroc.cat

Organitza: Museu de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa

A les 18.30h · Santuari de La Cova de Sant Ignasi

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ‘CAMÍ IGNASIÀ’, DE JORDI ROIGÉ

Film de direcció i producció catalana. Nominada a una de les 15 millors pel·lícules documentals estrenades a Espanya durant el 2022, mostra el paisatge, la història, la gastronomia i els fets culturals al llarg dels 700 km del Camí Ignasià.

Projecció a la Sala del Pelegrí, entrada per l’església del Santuari de La Cova de Sant Ignasi.

Presenta les pel·lícules i respon preguntes el director de l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri sj.

Entrada lliure

Organitza: La Cova de Sant Ignasi

A les 20h · Ermita de Sant Pau

MISSA DE SANT IGNASI A L’ERMITA DE SANT PAU

Presideix: Mn. Joan Antoni Castillo

Dimecres 31 de juliol

A partir de les 8.45h · A la Plaça Major

BOTIFARRADA

Comenceu la jornada amb força! · Preu: 4,50€

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

De 9 a 20h · A la Plaça Major, Sant Miquel i Sobrerroca

17a FIRA MERCAT

Comerç de proximitat, artesania, brocanters, complements, roba, descomptes especial a les botigues de la zona comercial.

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

D’11 a 12h · Al Carrer Sant Miquel/ Carrer Botí

ACTIVITATS INFANTILS

Animació infantil, contes i cançons a càrrec de David Joglar

Al mateix lloc en acabar les activitats, coca i xocolata per tothom.

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

A les 11.30h · Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major 10)

VISITA GUIADA A CÀRREC DE FRANCESC COMAS

Activitat gratuïta

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

A les 12h · Capella del Pou de la Gallina

MISSA A LA CAPELLA DEL POU DE LA GALLINA

Presideix: David Guindulain, sj

Se celebrarà al carrer Serarols, cantonada amb el carrer Sobrerroca

A les 12.45h · Oficina de Turisme (Pl. Major, 10)

LA IGNASIADA

Es convoca als Ignasis o Ignàsies a anar davant de l’Oficina de Turisme de Manresa, on tindran un obsequi. Es faran una fotografia de grup.

Cal portar el DNI per a poder recollir l’obsequi.

Organitza: Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa

A les 17.30h · Al Carrer Sobrerroca, cantonada amb Serarols

ESPECTACLE INFANTIL A CÀRREC DE JOAN CIRERA

En acabar, batut de xocolata fresquet i croissants per a tothom.

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

De 17.45 a 20.00h · Als Carrers Sant Miquel, Sobrerroca, i carrer del Carme.

ESPECTACLE MUSICAL ‘BALLANT-LA’, DE LA COMPANYIA COSINSART

La Roberta i el Narcís, una parella de cosins, amb la seva música itinerant es posen a ballar i conviden a tothom a ballar amb ells i entre ells, a escoltar cançons i fer balls que et portaran

records.

Al Carrer del Carme: de 17.45 a 18.30h

Al Carrer de Sant Miquel: de 18.30 a 19.15h

Al carrer de Sobrerroca: de 19.15 a 20h

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

De 18.30 a 20h · Plaça Major

ACTUACIÓ DE DJ GAMI

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

A les 20h · Santuari de La Cova de Sant Ignasi

MISSA DE SANT IGNASI AL SANTUARI DE LA COVA

Presideix: P. Alejandro Labajos, sj

Amb la participació de la Capella de Música de la Seu

A les 21.30h · SOPAR A LA FRESCA a la Plaça Major

Amb l’actuació de Ferran Orriols

Durant el sopar, tradicional sorteig de regals cedits pels botiguers de l’associació entre tots els assistents.

Venda anticipada de tiquets fins al 25 de juliol als establiments Fotografia Vert, Regals Puigbertran, La Casa del Bacallà.

Menú: Entremesos, Pollastre amb llagostins, Gelat, Begudes, Pa i Café

Preu: 15€

Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i Voltants

A les 22h · Creu del Tort (C. Nou de Santa Clara, 44)

ROSARI A LA CREU DEL TORT

Guiarà el P. Xavier Melloni, sj

Del 22 al 30 juliol

NOVENA DE SANT IGNASI

Obertura de la Capella del Pou de la Gallina

De dilluns a divendres: de 10 a 13h i de 17 a 20h

Dissabte tarda i diumenge tancat

La programació sencera també es pot consultar en aquest enllaç.