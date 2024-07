Junts per Manresa titlla de «gota d’aigua al desert» l’augment d’ajuts al patrimoni i comerç històric

El grup municipal de Junts considera insuficients els 145.000 euros que l’Ajuntament de Manresa destina a subvencions per a la conservació del patrimoni i els comerços històrics.

Mentre que l’equip de govern recorda que en el pressupost de l’any passat hi havia molts menys diners, 25.000 euros, i s’havia multiplicat per sis la injecció econòmica, el grup d’oposició pensa que encara no n’hi ha prou ni de lluny.

La regidora de Junts Mònica de Llorens va assegurar en el darrer ple municipal que una línia de subvencions per a la preservació i millora d’elements d’interès patrimonial sempre tindrà suport del seu grup municipal. D’altra banda, va voler deixar clar que l’ajut que s’aprovava era «una gota d’aigua al desert, tot i el salt quantitatiu que suposa».

El regidor d’Urbanisme, Carles Garcia, va explicar en el darrer ple que la voluntat de l’Ajuntament amb aquestes subvencions per rehabilitar i millorar el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la ciutat és acompanyar al sector privat en el seu esforç per rehabilitar i conservar.

La primera de les línies, que es concedeix des de l’any 2014, està destinada a obres de preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de Manresa. En aquest cas, es tracta d’obres d’un màxim de 75.000 euros i es concedeix fins a un màxim del 50% del cost de la intervenció, segons la disposició pressupostària. En aquest cas, els fons disponibles es reparteixen entre les diferents sol·licituds presentades segons uns criteris de baremació.

La segona línia, que s’incorpora per primera vegada, està destinada a béns catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i estan adreçats a intervencions de magnitud en béns i àmbits catalogats pel PEUPM. En aquest segons cas, s’escollirà un sol projecte de més de 75.000 euros i es concedirà fins a un màxim del 50% del cost de la intervenció. Aquest projecte s’escollirà en funció del nivell de protecció de l’edifici, el tipus d’intervenció, la seva incidència sobre l’espai públic i si es possibilita la visita pública i la museïtzació i la magnitud dels costos del projecte.

En ambdós casos les ajudes contemplen obres rehabilitació en cas de patologies greus, de manteniment, conservació i, restauració, consolidació, millora, facilitació de l’accessibilitat i estudis o treballs arqueològics previs a altres actuacions.

Ajudes a comerços històrics

L’altra novetat d’enguany és la incorporació d’una tercera línia de subvencions per contribuir a la preservació dels comerços històrics protegits pel PEUPM, en la categoria d’arquitectura industrial.

Es tracta d’ajuts que estan adreçats a promoure i contribuir al manteniment de l’activitat i la seva pervivència en aquests espais patrimonials singulars del Centre Històric de la ciutat, del qual n’han esdevingut un important valor afegit. Segons l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, per aquesta raó és primordial establir incentius per garantir-ne la seva continuïtat al mateix temps que se’n protegeixen els seus valors patrimonials, tot en benefici de l’interès públic.

Els comerços que tenen aquesta protecció especial són L’Englantina, la Barberia de la Plaça Major, la farmàcia del Riu, la farmàcia Comas, El Caribú, els vitralls i decoració exterior del Señor, la Farmàcia Esteve, la farmàcia de la Plaça Major, la Farmàcia Sala, la Llibreria Roca, l’Herboristeria San Miguel i la Drogueria Ferrer. En aquest cas se subvencionarà fins al 70% d’un sol projecte, que ha de tenir un cost màxim de 60.000 euros. La proposta s’escollirà en funció de la transcendència històrica i antiguitat de l’establiment, el tipus d’intervenció i la magnitud dels costos del projecte.