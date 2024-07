La macroresidència privada de Manresa, amb cortines i contractant personal

Més signes de la imminent obertura de la macroresidència geriàtrica privada del carrer Concòrdia de Manresa. Després de romandre sense activitat durant més de 2 anys ja és visible l’agençament que s’ha fet al jardí, que s’havia omplert de males herbes. El procés de contractació de personal ja s’ha activat i, fins i tot, tenen les cortines posades a les finestres de les habitacions.

La macroresidència o ferirà 191 places, de les quals 143 són habitacions individuals i la resta dobles.

Ja ha començat a treballar el personal de manteniment i neteja. S’han realitzat també accions de formació per al nou personal que farà funcionar el geriàtric privat.

Hores d’ara romanen a l’espera de l’alta d’activitat que la dona la Generalitat Catalunya.

La residència es troba ubicada al carrer Concòrdia 53-55. La gestiona la multinacional Orpea, que assegura que «es divideix en diferents unitats de convivència» i que està estructurada en Unitat de Vida Protegida, Unitat Geriàtrica d’Aguts, Unitat Geriàtrica i Centre de dia amb recollida del resident a domicili. Hi ha estances per a estades permanents, temporals, vacacionals i de rehabilitació i convalescència. Anuncia preus de promoció d’obertura que oscil·len entre els 1.825 a 1.950 euros.

Assegura que «en breu» s’informarà de la data de l’obertura, tot i que amb anterioritat hi haurà la possibilitat de participar en jornades de portes obertes per a tothom que vulgui venir a visitar-la.

En la comunicació que fa Orpea destaca que la residència ofereix tots els serveis i equipaments necessaris per al benestar i confort dels residents i un equip de professionals entre els que hi ha metge, infermeria, treballador social, psicòleg, educador social , fisioterapeuta, terapeuta ocupacional.

La descriu situada en una zona tranquil·la, rodejada de jardins, àmplia, moderna i amb tecnologia punta d’acord amb el servei que ofereix «d’atenció centrada en la persona, individual, personalitzada i adaptada a les necessitats».

De Sanitas a Orpea

Orpea va aconseguir el control de l’operació, que era en mans de Sanitas, el 2021. L’anunci de l’obertura de la residència suposa una sotragada en el panorama d’equipaments geriàtrics a la ciutat.

Cal recordar que a banda de la residència al carrer Concòrdia hi ha més operacions en marxa a Manresa d’equipaments per a gent gran. Es tracta d’una residència privada de 150 places a la Culla, al costat de l’hospital Sant Joan de Déu, de la navarresa Idea. A més, la Fundació Sant Andreu Salut, titular de la Residència Mont Blanc, té previstos una setantena d’habitatges per a gent gran al sector de l’Anònima.

