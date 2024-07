Una noia trans denuncia una agressió multitudinària durant el torneig del Mundialet al Congost de Manresa

Una jove bagenca de 21 anys ha denunciat als Mossos d'Esquadra una agressió per part d'una desena d'adolescents aquest diumenge, a l'Estadi del Congost de Manresa, durant un dels partits del torneig del Mundialet Intercultural de futbol de Manresa. La jove va començar a rebre insults transfòbics i després es va trobar acorralada per aquest grup de nois que la van colpejar i li van donar puntades de peu.

L'agressió van tenir lloc a 2/4 de 9 del vespre, a l'Estadi del Congost, quan es disputava el partit entre Marroc i Colòmbia. La noia va acudir a veure el torneig amb unes amigues i, en el transcurs del partit, van anar un moment a lavabo de les instal·lacions. Allà, es va trobar un noi rentant-se les mans a la pica de les noies que la va començar a increpar sense que hi hagués intercanviat cap paraula i li va donar un cop al cap sense donar-li temps a reaccionar.

En sortir del lavabo, l'esperaven un grup nombrós d'adolescents - la majoria menors d'edat- que la van començar a intimidar amb insults transfòbics i a riure sobre la seva identitat de gènere. Malgrat que ella els ignorava, la van seguir fins a les grades fins que dels insults van passar a les mans i li van començar a donar bufetades i puntades de peu a la cara causant-li diverses ferides de caràcter lleu.

En veure l'agressió, alguns dels assistents del partit es van aixecar per aturar-ho i els adolescents van fugir sense que els de seguretat arribessin a temps d'enxampar-los. Després que la mateixa organització del camp li oferís gel pels cops, va acudir a urgències amb la seva família per les diverses ferides lleus, amb un hematoma important a l'orella.

Els Mossos investiguen els fets

Després de l'agressió, aquest dilluns la família ha decidit presentar una denúncia als Mossos perquè els fets no quedin impunes. Segons ha informat la policia catalana, en aquests moments estan investigant els fets per localitzar els autors de l'agressió i esbrinar si es tractaria del mateix grup de menors que han provocat altres episodis violents a la ciutat, com la baralla multitudinària que hi va haver a finals de maig als Trullols.

L'organització del torneig i l'Ajuntament condemnen l'agressió

En un comunicat, l'organització del Mundialet i la ONG Diapo han condemnat rotundament l'agressió al Congost. En el seu escrit, defensen que el torneig busca ser "una eina de cohesió social i d'orgull de la diversitat que hi ha a la ciutat i fets com els d'aquest diumenge no representen els valors del torneig ni el nostre club".

Per la seva part, l'Ajuntament també ha condemnat els fets i ha mostrat tolerància zero contra aquest tipus d'agressions. Fonts del consistori han informat que s'han posat en contacte amb l'organització del torneig i amb els cossos de seguretat per posar-se al seu servei.

Subscriu-te per seguir llegint