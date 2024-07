El Centre Històric de Manresa: auge o declivi? Els veïns parlen

El Centre Històric és el cor de Manresa. L’origen i ànima de la ciutat i, per aquest motiu, està subjecte a un debat constant que el manté permanentment en el punt de mira. Es compara amb els centres històrics d’altres ciutats, és notícia tant per ser la seu dels actes més tradicionals com per la voluntat de projecció cap al futur.

Tot i això, el volum d’habitatges buits, les persianes abaixades de baixos comercials, l’estat de les construccions, la manca de rehabilitació, la concentració de problemes socials pel fet de tenir els lloguers més assequibles a causa, moltes vegades, de la manca de conservació dels edificis, són temes que preocupen a tothom, però especialment a les persones que hi fan vida.

Regió7 ha parlat amb una trentena de veïns, comerciants i habituals de la zona perquè relatin com ha evolucionat la seva perspectiva del barri durant els últims anys. Hi ha una paraula preocupantment recurrent: Decadència. Però no hi falten els que es miren la situació amb optimisme.

La falta de conservació dels edificis és la principal causa de la davallada del Centre Històric que remarquen els veïns.

Mal estat dels edificis

Durant l’últim mes han sigut dos els edificis que s’han esfondrat al Centre Històric manresà, un fet que evidencia que hi ha construccions a la zona que no estan en les millors de les condicions.

Varis dels veïns amb els quals ha parlat aquest diari han mostrat la seva preocupació amb aquest fet, i argumenten que el nucli antic guanyaria molt reconeixement ciutadà si estigués més ben conservat i «els edificis no caiguessin a trossos» deien alguns dels consultats.

La Maria Rosa és veïna del barri, i opina que tota la zona que engloba el Centre Històric s’hauria de remodelar i millorar: «caldria una inversió per part de l’Administració per restaurar totes aquelles façanes que no estiguin en les condicions que haurien d’estar».

La Remedios Sánchez, de 54 anys, és una habitual de la zona i creu que la decadència de la part antiga de la ciutat es va iniciar quan la gent que hi vivia de tota la vida va començar a marxar a la recerca d’habitatges que estiguessin en millors condicions, que fossin més segurs arquitectònicament i als quals es pogués accedir més fàcilment.

Ella es pregunta per què, en vista d’aquesta situació, no s’ha fet un replantejament d’aquesta zona i s’ha potenciat rehabilitar els edificis perquè tinguin un lloguer assequible, però en bones condicions i així joves i estudiants hi visquin.

Un altre dels aspectes comentats entre els veïns de la zona és la falta de vida comercial al Centre Històric. Alguns dels carrers que haurien de servir com a nexe comercial entre el nucli antic i el Passeig estan abarrotats de locals comercials per llogar. Un fet que sovint dificulta la pujada dels visitants del Passeig cap al Centre Històric, expliquen varis dels veïns. Consideren que això perjudica especialment els comerciants de la zona, ja que amb aquesta situació perden clients.

Una de les explicacions que troba Jaume Torras, de 81 anys, perquè hi hagi tants locals per llogar és «que no hi ha les mateixes condicions per a tothom a l’hora d’obrir locals nous, i això fa que els comerciants es decideixin per una altra zona».

«Els comerços generen molt moviment de gent, i això es perd quan hi ha carrers amb molts comerços tancats o per llogar. I aquest és un dels problemes del Centre Històric», afirmava un altre dels veïns.

Sensació de poca seguretat

La delinqüència i la sensació de poca seguretat al carrer és un altre dels punts que destaquen els entrevistats.

Una comerciant d’aquest sector de la ciutat comenta que en l’últim mes ha patit robatoris en dues ocasions, i li consta que altres botigues de la zona també s’han trobat en situacions similars.

Els comerços no són els únics que pateixen robatoris, més d’un dels entrevistats per aquest diari assegura que ha patit algun furt durant els últims mesos. És el cas del fill de l’Andrea Manzano, de 50 anys i veïna del barri, a qui van robar la bitlletera per l’entorn de la plaça de la Reforma. O el cas del Juan Martín, un veí de 72 anys que també va patir un robatori pel carrer.

«Abans era un barri ple de vida, però ara fa por i els ciutadans no ens atrevim a passar-hi quan es fa fosc», afirma la Maria Àngels Heredia, una dona de 68 anys que durant molt temps va viure al carrer Santa Llúcia.

L’Anyela de 34 anys hi concorda i assegura que a vegades tornant sola de nit té por, sobretot quan es troba amb algú. «És una situació que intento evitar perquè em sento insegura», explica.

La Immaculada Jiménez, de 49 anys, explica una situació semblant. A ella li agraden molt els bars i restaurants que hi ha a tota la zona de la plaça Major, creu que donen molta vida i hi ve sovint. «Tot i això, en tornar de nit ho fem amb una mica de por, i abans això no ens passava».

Montserrat Soler de 56 anys és propietària d’un comerç i veïna del barri. Creu que en certa manera, la «inseguretat de la gent potser també ha anat passant de l’un a l’altre, fent-se així més gran», amb una mena d’efecte contagi.

Drogodependència

Un altre fet que remarquen varis dels veïns i habituals de la zona és la decadència social que, segons diuen, és deguda, entre d’altres, a temes relacionats amb drogues i alcohol.

El Toni Martínez té 53 anys i és treballador d’un comerç al Barri Antic. Explica com al carrer els darrers temps ha vist «gent borratxa i beguda» i això, segons explica, impacta i queda en la memòria de la gent que «està deixant de venir pel malestar i la inseguretat que això genera, i això ho acabem patint els comerços», opina.

En un cas semblant, Soler explica que a la plaça Sant Domènec es veu un ambient que abans no hi era: alcohòlics i drogodependents, i «això em preocupa», diu. Recorda com abans, quan ella era petita, era la plaça dels taxis i font de vida, i com, en canvi, ara hi ha un nivell que sorprèn. A les botigues també arriben clients que afirmen que els fa cosa venir al centre de Manresa perquè veuen molt mal ambient a la ciutat i no se senten segurs.

Sobre el tema de la drogodependència, varis dels veïns argumenten que «és una qüestió que mou moltes coses i molta gent, i potser quan veiem un conflicte al carrer, si no és molt evident, no pensem que pugui tenir relació, però sovint en té i no ens n’adonem».

El Miquel Angel Garcia, de 60 anys i veí del barri, assegura que hi ha pisos propers a casa seva on es fa compra i venda de drogues. «És un tema que com a veïns ens afecta negativament perquè sortim al carrer i depèn de quin anem sabem que el tràfic no només serà dins els pisos, sinó que també ho veurem a peu de carrer», explica. Són zones molt solitàries i això, segons diu, afavoreix que la situació augmenti i «que s’agafi el tràfic com a mode de dependència». No només tràfic de drogues, sinó també d’animals. Ell assegura que al nucli antic, «hi ha uns pisos on es cria una raça de gossos potencialment perillosos i que els eduquen per fer-los agressius i utilitzar-los al seu gust».

Torras, diu que la drogodependència i la situació actual, «és un tema que s’ha anat degradant i que amb els anys ha anat a pitjor, però que no s’hi ha posat cap solució».

Una altra veïna, la Teresa, de 70 anys, creu que és una situació que perdura i que s’haurien de fer més projectes de prevenció perquè el jovent sàpiga els efectes i «el que està passant».

Dificultat d’accés

Alguns dels veïns consultats amb problemes de mobilitat, lamentaven la dificultat d’accés amb vehicles al Centre Històric.

La Isabel té 70 anys i és discapacitada. Durant els últims temps ha rebut diverses multes a casa per entrar amb el cotxe a la zona del nucli antic. «Això està fent que ja no vingui tant a la zona perquè si he de caminar tant per arribar-hi em costa molt més» confessa.

Així com destaquen punts febles, els veïns també en diuen alguns de positius. Montserrat López, de 63 anys, és regenta d’un comerç de la zona i opina que el patrimoni cultural i modernista que hi ha, juntament amb el fet que tot estigui a prop i cèntric, són els punts més forts del Centre Històric. Els entrevistats més joves també destaquen la vida i ambient que hi ha sempre als bars i restaurants.

Tot i la decadència que la majoria dels consultats consideren que hi ha, el Centre Històric continua sent font de vida per a la ciutat. Creuen que els problemes que hi ha avui dia podrien tenir una solució eficaç si es rehabilitessin els edificis vells, si no hi hagués comerços buits i si augmentés la percepció de seguretat.