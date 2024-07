Fem Manresa proposa accions per garantir una piscina pública d'estiu "digna"

Fem Manresa ha presentat una moció al ple municipal que se celebrarà dijous que inclou com a primer acord el compromís de l’Ajuntament amb dur a terme un estudi de viabilitat per a la creació de noves piscines públiques, incloent-hi la identificació d'espais adequats i la determinació de la inversió necessària per a la seva construcció.

En el text també es defensa l’ampliació de les piscines municipals actuals per tal d'augmentar la seva capacitat i millorar les instal·lacions existents, sobretot, des del vessant lúdic. I es planteja iniciar un procés participatiu amb la ciutadania per recollir propostes i opinions sobre les ubicacions, característiques i gestió de les possibles noves instal·lacions aquàtiques.

Per garantir el finançament per a la construcció o habilitació de les noves piscines públiques, a la moció també es reclama dedicar-hi una partida del pressupost municipal del 2025, tenint en compte que s’asseguri que les instal·lacions siguin accessibles per a totes les persones, independentment de la seva edat o condició física.

Equipament inferior

Fem Manresa considera necessari resoldre un debat que fa anys que s’arrossega: el de fer possible la piscina pública d’estiu que necessita la ciutat. Defensa que, tot i ser la capital i el municipi amb més habitants del Bages, la piscina de Manresa "compta amb uns equipaments entre 5 i 20 vegades inferiors per càpita respecte d’altres municipis de la comarca, sent també la quarta amb el preu d’entrada més car per darrere de les del Pont de Vilomara i Rocafort,Monistrol de Montserrat i Castellgalí".

Per la candidatura a l’oposició, les piscines públiques són clarament insuficients per cobrir les necessitats de la ciutadania, especialment durant els mesos d'estiu, creant desigualtats en l'accés a espais de lleure dignes i saludables per a les persones de totes les edats.

Afirma que aquest fet acaba agreujant les desigualtats socials entre la població, ja que la manca d'espais aquàtics públics adequats afecta de manera més intensa a les famílies de classe treballadora, infants, joves i persones grans, que sovint no tenen els recursos per accedir a instal·lacions privades. "Això, acaba augmentant l’escletxa social i econòmica a Manresa", afirma.