Junts Manresa aposta per la continuïtat de Lluïsa Tulleuda com a presidenta de l'executiva

Lluïsa Tulleuda, regidora a l'oposició a l’Ajuntament de Manresa i consellera comarcal, continuarà com a presidenta de l'executiva de Junts Manresa. En l'elecció, que va tenir lloc aquest dilluns, no es va presentar cap altra candidatura i hi va haver consens a l'hora d'apostar per la continuïtat de Tulleuda.

Mentre que es manté la presidenta fins ara, la resta de responsables de l’executiva han canviat de cara: en el càrrec de responsable d’organització, hi ha Jepi Alberti; en el de responsable de comunicació, Gemma Buch; en el de responsable política municipal, la també regidora Mònica de Llorens, i en el de responsable dels afiliats, Pilar Mascaró.

A més d’aquests noms, l’executiva comptarà amb sis vocals: Francesc Archs, Santi Bargalló, Bàrbara Minoves, Jordi Perramon, Pere Vila i Guillermo Escobar, a més a més dels regidors de Junts.

"Un comitè local fort"

La nova executiva ha manifestat la seva aposta per “un comitè local fort, en comunicació constant amb els afiliats per tal que es puguin impulsar iniciatives, tant des de dins l’Ajuntament com des de la ciutadania, i per aconseguir que la gent conegui el nostre projecte a nivell de ciutat i s’hi sumin”.