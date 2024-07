L’altra cara del rècord de viatgers del bus urbà de Manresa: dèficit màxim

L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa va presentar públicament a principis d’any la xifra rècord d’utilització del bus urbà: 2.878.647 persones durant el 2023. Requerit per aquest diari ara es coneix l’altra cara de les dades: rècords, també, de cost i dèficit del servei.

Fer funcionar el transport públic de la ciutat va tenir l’any passat una despesa de 3,5 milions d’euros, segons dades provisionals.

Fins ara, la xifra més elevada van ser els 3.164.537 euros de cost total de l’any 2022. El nou rècord són els 3.503.176 euros del 2023.

Transportar cada viatger va tenir un cost d'1,2 euros mentre que a principis de segle era de 0,75 cèntims.

Des del 2004, com mostra el gràfic, els viatgers han augmentat un 64% mentre que el cost un 165%.

A l’augment de cost s’afegeix la xifra rècord de dèficit, que es va situar l’any passat en 2,3 milions d’euros, segons dades provisionals.

Només hi ha un altre any amb un dèficit superior als dos milions d’euros, va ser el 2012.

Els 2.297.067 euros de dèficit són 400.000 euros més que els 1,9 milions de l’any 2022.

L’any passat es van ingressar 1,2 milions d’euros per venda de bitllets, van ser 52.000 euros més que el 2022, però una quantitat inferior a l’aconseguida els anys 2018 i 2019.

L'evolució de les dades / Regió7

Foment del transport públic

Les xifres són conseqüència de l’aposta de l’Ajuntament per adherir-se a les bonificacions al transport públic del govern estatal per fer front a la inflació, que han permès aplicar rebaixes temporals de fins al 50% (el 30% el posa l’Estat i el 20% l’Ajuntament).

Cal recordar que l'agost del 2022, la T-10 va passar de 9,10 euros a 6,35 euros i el gener del 2023 es va tornar a rebaixar fins als 4,55 euros. Pel que fa a la T-Mes, l'agost del 2022 va passar de 32 a 18 euros, i el gener del 2023 es va rebaixar de nou fins als 16 euros.

L’Ajuntament també va destacar la posada en marxa de la T-Jove 18, un títol municipal que permet als joves de 16 a 18 anys fer viatges il·limitats i gratuïts al transport públic urbà i en els transports interurbans, fent parades a Manresa. Durant el 2023 la van utilitzar prop de 500 joves i van realitzar 75.577 viatges amb aquest títol (3% del total de viatges de bus urbà).

Altres accions que es van dur a terme i que van contribuir a augmentar el nombre d’usuaris van ser l’increment de freqüències en dies no lectius i en dissabtes, el reforç de les línies L8 (Perimetral) i L2 (La Parada), l’augment d’expedicions en horari escolar o el reforç de la línia de Festius (L6 - L7), que des de l’estiu de l’any 2022 compta amb un bus més i amb una nova parada al Parc de l’Agulla, així com el canvi de temporades que es va fer l’any passat (ampliant els dies en què hi ha més freqüència del servei).

Durant l’any també es duen a terme accions per fomentar l’ús del transport públic i donar-lo a conèixer a nous usuaris, com ara la gratuïtat del servei per Sant Jordi, el bus nocturn per Festa Major o els reforços en dies de fires i esdeveniments rellevants.

La xifra més alta de quilòmetres

Una altra xifra rècord que inclou el seguiment de dades sobre el transport públic de la ciutat que realitza aquest diari des de fa vint anys és la del nombre de quilòmetres recorreguts. Segons dades provisionals van ser 820.496 quilòmetres, 24.302 quilòmetres més que els recorreguts l’any 2022. Això vol dir que els busos urbans de Manresa recorren una mitjana de 2.248 quilòmetres cada dia.

