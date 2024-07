L'Ajuntament de Manresa es compromet a treballar per esclarir l'agressió trànsfoba al Congost

L'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a treballar per esclarir l'agressió a una noia trans que va tenir lloc aquest diumenge, a l'Estadi del Congost de Manresa, durant la celebració d'un partit del torneig del Mundialet. En un comunicat, la institució anuncia que es posaran tots els esforços per donar "una resposta contundent" als agressors i denuncia que aquest tipus d'accions "no tenen espai al model de ciutat que representa el nostre municipi".

El consistori lamenta que una activitat "amb una gran tradició a la ciutat, que cerca espais de bona convivència, s'hagi vist afectada per la conducta reprovable d'un grup minoritari i evidentment aliè a l'organització". En el seu escrit, també fa un agraïment a l'organització del Mundialet per la seva ràpida reacció de protecció a la noia. La jove va ser víctima de diversos insults transfòbics i va rebre puntades de peu i cops per part d'un grup d'una desena d'adolescents - la majoria menors d'edat - que la van començar a intimidar al lavabo i la van seguir fins a les grades, on un grup d'espectadors, en veure l'agressió, els van aturar. La noia va rebre diverses ferides de caràcter lleu.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez, ha mostrat preocupació per l'episodi que es va viure diumenge al Congost i ha posat en relleu la necessitat de deixar treballar la policia per esclarir qui hi ha al darrere de l'agressió i si es tracta d'un fet aïllat. També ha afegit que l'Ajuntament s'ha posat a disposició de la víctima i ha recordat que existeix el Servei d'Atenció Integral LGTBI per atendre casos com aquest.

"En els vint anys de Mundialet, no havia passat cap fet similar"

D'altra banda, un dels membres de l'organització del Mundialet, Luis Villa, ha explicat que l'equip tècnic del torneig també s'ha posat a disposició de la família i dels Mossos d'Esquadra per facilitar les tasques d'investigació. Villa ha dit que, en un primer moment, l'organització va identificar l'agressió com una baralla i que en el moment que es va activar el personal de seguretat el grup de joves ja havia fugit del lloc. Lamenta que en els més de vint anys que fa que celebren el torneig "mai ens havíem trobat amb un fet similar".

La investigació continua en marxa

Els Mossos d'Esquadra han informat que la investigació per trobar els autors de l'agressió continua en marxa i de moment no consta que hagin fet cap detenció. Per la descripció que va oferir la víctima en la denúncia, es tractaria d'un grup d'una desena d'adolescents - la majoria menors d'edat - que també havien anat a veure el partit que se celebrava diumenge al vespre a l'Estadi del Congost de Manresa. La policia investiga si es tractaria del mateix grup de menors que han protagonitzat altres episodis violents a la ciutat.