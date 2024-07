Per primer cop una dona és la primera secretària del PSC de Manresa

Mariana Romero ha rellevat Anjo Valentí com a primer secretari de l'assemblea local del PSC de Manresa. És la primera vegada que els socialistes de la capital del Bages estan comandats per una dona.

Tal com estableixen els estatuts del partit, una vegada celebrat el Congrés de la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès), s’ha de procedir a renovar els òrgans de govern, de les agrupacions territorials.

L’Agrupació de Manresa és la més nombrosa i a l'assemblea de militants es va presentar una única candidatura, encapçalada per Mariana Romero per ser nomenada primera secretària, acompanyada d'altres 11 candidats a ocupar la presidència i les diverses secretaries. La candidatura "va ser aprovada per una molt àmplia majoria", segons ha informat el partit.

Es dona la circumstància que l’Agrupació de Manresa té per primera vegada una dona en el principal càrrec: el de Primera Secretària (equivalent en altres partits, al de Secretària General).

En el curs de l’assemblea també es van triar els candidats a cobrir les places en el Consell de la Federació XI, el màxim òrgan territorial del partit entre congressos. Està conformat per un total de 46 membres, dels quals 9 corresponen a l’Agrupació de Manresa.

Aquest òrgan serà presidit per Antoni Julián, que va ser elegit en el Congrés del passat dia 6. En els propers dies, iniciarà les seves funcions, una vegada celebrades totes les Assemblees locals.

La nova primera secretària va expressar la voluntat de treballar de manera oberta, en contacte permanent amb els militants, amb la vista posada a ampliar representació, fomentar el debat i la participació i esdevenir pal de paller a les municipals de l'any 2027.

La candidatura encapçalada per Mariana Romero / Arxiu Particular

Comissió executiva

La comissió executiva està presidida per José Empez i té a Mariana Romero, Primera secretària; Mario Estrada, Secretari d’organització i comunicació; Anjo Valentí, Secretari de seguretat ciutadana; Pere Massegú, Secretari d’economia i desenvolupament local; Axel Velasco, Secretari de formació; Sandra Muzzi. Secretària de cultura i llengua, i igualtat; Joan Sáez, Secretari d’infància i joventut, i esports; Gerard Polinario, Secretari de ciutadania, immigració i diversitat; Rúben Mozo, Secretari d’habitatge; Joan Jorge, Secretari de drets socials i persones grans i Marian Tudela, Secretària de salut.