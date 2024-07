Veïns del Centre Històric de Manresa opinen: Què li sembla el barri?

El nucli antic de Manresa pateix problemes per la gran quantitat de pisos buits, dèficits de conservació d’edificis que generen l’obsolescència funcional d’una part de la trama urbana i una situació de concentració de situacions d’exclusió social. Què en pensen els habitants i habituals d’aquesta zona de la ciutat?

Josep Cortina. 83 anys: “S’haurien d’ensorrar totes les cases i fer-les de nou”

Del Centre Històric no en destacaria pràcticament res. Fa molts anys que des de l’Ajuntament no es fa res, no hi ha aparcaments i és un problema per la gent que hi vivim. La solució seria ensorrar totes les cases i tornar-les a fer de nou perquè la gent es quedi i no marxi a altres barris.

Montse Llasera. 67 anys: “És un barri amb molt potencial, però hi fa falta conservació”

El barri històric és molt bonic. Tot i això, falta més conservació per part de l’Ajuntament, ja que el veig molt deteriorat. Hi ha cases que cauen, molta brutícia, incivisme per part de la gent que hi viu i una seguretat escassa. Destacaria que és molt cèntric i que té molt potencial.

Ivet Martell. 21 anys: “M’agrada perquè sempre hi ha molt ambient”

Jo com a veïna del Centre Històric m’agrada molt viure-hi perquè sempre hi ha molta vida. Hi ha molts comerços, bars oberts i sempre hi ha gent i ambient. Sí que és veritat que durant els últims temps he vist més problemes de convivència i conflictes.

Adrià Sánchez. 32 anys: “El Centre Històric ara és un barri força conflictiu”

Veig molt bé el Centre Històric, i m’agrada viure-hi, però sí que considero i veig que hi ha masses locals i edificis abandonats que es podrien haver rehabilitat. A més, també és una zona força conflictiva i tendeix a un cert tipus de gent, sovint beguda, que provoca aldarulls i baralles.

Maria Gonfaus. 21 anys: “És una zona bonica, però ara treballem amb inseguretat”

Crec que és una part de la ciutat molt important i una de les més boniques, però últimament s’hi treballa amb força inseguretat, sobretot pel tipus d’ambient que hi ha a tot arreu, els robatoris que hi ha constantment, ara també de dia, i els problemes de convivència diaris.