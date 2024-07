La víctima de l'agressió al Congost: «Em van agredir només pel fet de ser trans»

La jove agredida durant el torneig de futbol del Mundialet al Congost ha explicat a aquest diari que, malgrat que anava acompanyada de les seves amigues, el grup d’adolescents només la va atacar a ella. «Em van dir pel meu nom, com si ja em tinguessin fitxada, i sense cap motiu aparent em van insultar i colpejar».

La víctima afirma que ha decidit posar la denúncia perquè «no hi ha dret que haguem de tenir por de sortir al carrer». De fet, ha lamentat que «si els menors van ser capaços d’agredir-la enmig d’un estadi, no sé que m’haguessin fet en un carreró fosc».

Malgrat que ja havia viscut altres episodis de discriminació, afirma que mai havia estat víctima d'una agressió multitudinària per part d'un grup de nois - la majoria menors d'edat. De fet, explica que li va sorprendre que la majoria s'hi enfrontessin tenint en compte que són més petits que ella i lamenta que actuaven amb "unes ganes de violència sorprenents per la seva edat".

En un primer moment, no volia denunciar, explica, "perquè estava en xoc i només plorava". Li semblava que la denúncia "serviria de poca cosa". Tot i això, l'endemà va decidir anar a la comissaria de Manresa amb la família "per aconseguir aturar aquest tipus d'agressions i fer que altres persones que puguin viure situacions similars es vegin amb cor de denunciar".

