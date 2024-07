El barri manresà del Xup concentra una desena d'actes festius dissabte

El pròxim dissabte 20 de juliol tindrà lloc la Festa Major del barri del Xup, amb activitats durant tot el dia per a tots els públics, obertes i participatives. El punt de trobada serà la pista poliesportiva.

Una gimcana per començar / Arxiu Particular

La jornada començarà a les 10:30 h del matí amb una gimcana infantil a càrrec dels joves del barri que han fet recentment el curs de premonitor de lleure. A les 13:30 h hi haurà una

paellada popular que ha comptat amb la col·laboració dels comerços del barri, i seguidament hi haurà un bingo. A la tarda, la pista s’omplirà d'inflables solidaris.

Solidaritat i col·laboració

Per poder pujar als inflables, caldrà que les persones aportin algun producte per al Banc d'Aliments de Manresa. L’organització recomana portar productes com arròs, llegums, pasta, llaunes de conserves, productes d’higiene, bolquers o compreses. No es recolliran pots de vidre ni aliments caducats o de caducitat pròxima.

Més tard, a les 19:30 h, començarà una cercavila amb la batucada Els Reis del So. A partir de les 21 h, se serviran entrepans de botifarra i tindrà lloc l’espectacle del grup de sevillanes

“Puro arte” de Sandra Barea i Montse Gallego. A les 23 h, tindrà lloc el concert Versiones carajilleras amb el grup “Arreplegats”, format per Eloy “el Lagarto”, Johnny “el Canijo” i Alex

“el Sinvergüenza”. La festa finalitzarà amb l’actuació de DJ Mark Obel.

A partir de les 9 del vespre començaran els espectacles / Arxiu Particular

Els tiquets per la paella i per la botifarrada es poden encarregar al local de l’Associació de Veïns i Veïnes i tenen un preu de 7 € (socis/es) i 10 € (no socis/es) la paella i 3 € (socis/es) i 5

€ (no socis/es) l’entrepà de botifarra.

La Festa Major del barri del Xup té un caràcter popular i s’organitza des de l’Associació de Veïns i Veïnes amb el suport de col·laboradors. Des de l’organització es fa una crida a totes les persones que vulguin ajudar en el muntatge a venir el mateix dia a partir de les 9 h del matí.

Trobareu tots els detalls i més informació, al llibret de les festes d’enguany que podeu consultar clicant aquí.