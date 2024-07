Fem Manresa demana una declaració institucional del ple municipal com a mostra de rebuig a l'agressió contra una noia trans

Fem Manresa ha expressat en un comunicat la seva indignació i repulsa davant l'agressió multitudinària patida per una noia trans aquest diumenge, al Congost de Manresa, durant la celebració d'un dels partits del torneig del Mundialet. La formació anticapitalista considera que aquest acte de violència no només és un atac a una persona per la seva identitat de gènere, sinó que "també representa una amenaça a la convivència i la seguretat de totes les persones de la ciutat".

En el seu comunicat, volen reiterar el seu compromís transfeminista i se solidaritzen amb totes les persones que pateixen violència masclista i LGTBI-fòbica. Remarquen que, com a ciutat, “no podem ni volem quedar-nos en silenci davant aquests actes d'odi i violència.”

En un escrit a l’alcalde, la formació ha demanat que en el ple municipal de Manresa d’aquest dijous es faci una declaració institucional condemnant aquesta agressió i reafirmant el compromís de la ciutat amb els drets de les persones trans i contra la violència masclista. La candidatura d’esquerres considera crucial que les institucions mostrin un consistori unit i decidit contra qualsevol forma de discriminació i violència.

A més, sol·liciten que es posin en marxa accions institucionals de suport a la víctima, incloent-hi oferta d'assistència psicològica i jurídica, així com campanyes de sensibilització per fomentar el respecte i la convivència en la diversitat. Creuen imprescindible establir mecanismes de denúncia àgils i efectius per a qualsevol mena de violència masclista i LGTBI-fòbica, assegurant que les víctimes rebin el suport necessari de manera immediata.

Fem Manresa reafirma que continuarà lluitant per una ciutat lliure de violència masclista i LGTBI-fòbica, on totes les persones puguin viure amb dignitat i sense por. Exigint justícia per a la víctima i mesures contundents per prevenir futurs actes de violència LGTBI-fòbica i masclista a Manresa i arreu.