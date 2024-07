Fem reclama al ple accions contra les drogodependències a l’espai públic de Manresa

Fem Manresa portarà al Ple municipal de juliol propostes per abordar les drogodependències i els problemes derivats que sovint s'evidencien als carrers del Centre Històric. Els problemes d’addicions -molt sovint vinculats a situacions d’exclusió social, econòmica i/o residencial- perjudiquen les oportunitats de futur de les persones que els pateixen directament, i deriven en alguns casos en comportaments considerats incívics i en conflictes de convivència, perjudicant la cohesió social i incrementant la preocupació per la seguretat.

Per abordar aquesta crisi de salut pública i de convivència, des de la candidatura de l’oposició reclamen que l’Ajuntament actuï urgentment centrant-se en les causes de la problemàtica, dedicant recursos econòmics i humans per impulsar, de forma immediata, actuacions d’intervenció social i especialitzada en salut mental als carrers i places de la nostra ciutat.

Més concretament, des de Fem Manresa es reclama posar en marxa de forma immediata un equip d'intervenció social i especialitzat en salut mental, amb la participació de Serveis Socials, l'Àrea de Salut Mental de la Fundació Althaia i el Departament de Salut. Aquest equip tindria com a finalitat analitzar els casos de les persones que consumeixen de forma abusiva a l’espai públic i promoure accions per resoldre'ls, acompanyant a les persones drogodependents, oferint alternatives vitals i minimitzant les conseqüències d'una crisi de salut pública i social.

Pla obsolet

També, per poder abordar i prevenir, a mitjà i llarg termini, problemàtiques de drogodependències, la candidatura proposa la creació d'un Pla Local de Prevenció de Drogodependències. Aquest hauria de sorgir d’una anàlisi prèvia del context manresà, comptar amb propostes concretes i també amb el compromís polític i els recursos necessaris per a aplicar-se. “Ara mateix, més enllà de si s’està aplicant de manera efectiva o no, comptem només amb un programa de prevenció de drogodependències en joves i adolescents aprovat el 2014, i l’últim Pla de Salut de Manresa va quedar obsolet el 2022”, assenyalen des de la candidatura.

Per valorar la millor manera d'impulsar les mesures proposades i generar altres accions si es veuen convenients, Fem Manresa també proposen convocar un Consell municipal específic de Drogodependències.

Per altra banda, més enllà de l'abordatge del problema d'addiccions i per millorar la convivència, des de la candidatura també es vol treballar perquè el conjunt de manresans i manresanes acabin veient l’espai públic com un lloc amable. I, per fer-ho possible, es defensa facilitar fer activitats al carrer a les entitats i organitzacions de Manresa, dinamitzant també aquells espais on ara s’evidencien les conseqüències de les addiccions. Així, segons la candidatura, es farien passos per desestigmatitzar-los