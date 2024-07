Junts proposa crear una comissió especial sobre immigració i canvi sociodemogràfic a Manresa

Junts per Manresa proposarà al ple de l’Ajuntament de Manresa d’aquest dijous una moció per a la creació d'una comissió especial d’estudi sobre immigració i el consegüent canvi

sociodemogràfic que comporta a la ciutat. La iniciativa presentada tindria també l’objectiu d’estudiar l’impacte que aquests canvis sociodemogràfics tenen sobre els serveis bàsics

públics d’ensenyament, salut, serveis socials i seguretat.

“Aquesta comissió ens permetrà avaluar l’actual situació i preveure les necessitats futures de la ciutat, permetent garantir el bon funcionament i la qualitat de serveis bàsics públics de

la nostra societat del benestar”, indica Ramon Bacardit, cap del Grup Municipal de Junts.

Bacardit va explicar que aquest mes de juliol, la Universitat Catalana d’Estiu va celebrar la seva última edició a Manresa, sota el lema ‘La Demografia que ens espera’. Segons Bacardit, “en diverses ponències que es van dur a terme, es van fer múltiples i interessants aportacions i reflexions que ens interpel·len directament com a ciutat”, destaca. I és que en les ponències “es destacava l’impacte dels canvis poblacionals en el funcionament de la societat, especialment en els serveis bàsics públics com l’ensenyament, la salut, els serveis socials i la seguretat”.

Segons Bacardit, “a Manresa aquests canvis demogràfics estan tensionant els serveis públics bàsics. Els recursos i les competències que l’Ajuntament hi destina no són suficients”, assegura. “És obligació del govern d’una ciutat mirar el present, però també l’evolució futura de la ciutat per poder realitzar les polítiques necessàries per anticipar-se a les necessitats de la població i garantir-ne una vida digna per a tothom”, va afegir.

És per això que des que Junts es proposa la creació d’una comissió especial d’estudi sobre immigració i canvis sociodemogràfics constituïda amb caràcter d’urgència en un termini màxim de 3 mesos que permeti poder avaluar l’actual situació i preveure les necessitats futures de la ciutat.

Demora en la nova ordenança sobre patinets elèctrics

Mesos enrere, el grup municipal de Junts va demanar que s’accelerés al màxim la redacció d’una nova ordenança pròpia que regulés els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat

personal (VMP), davant l’increment d’ús d’aquests vehicles. L'Ajuntament va dir que des del novembre s’hi estava treballant, però a dia d’avui encara no s’ha presentat l’ordenança. Al ple d’aquest dijous, Junts demanarà no només en quina fase de redacció es troba l’ordenança i quin és el calendari previst, sinó també el volum de denúncies interposades aquest any 2024.

Projecte Sostre 360

El projecte "Sostre 360" va néixer fa 3 anys per ajudar joves en situació d’extrema vulnerabilitat amb suport social i habitacional, perquè puguin construir una vida autònoma i autosuficient. Impulsat pel Departament d’Afers Socials i amb la col·laboració de la Fundació la Caixa, el programa ofereix una atenció individualitzada per generar confiança i

acompanyar-los en el seu desenvolupament vital.

Segons Junts, a causa de la limitació del projecte a 3 anys, quatre joves que han finalitzat el programa han expressat preocupació per la seva situació futura. En aquest context, des de Junts es demanarà a l’Ajuntament quin és el procediment de desinternament, si s’han complert els objectius i quin balanç se’n fa.