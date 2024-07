L’Ajuntament de Manresa dedica 30.000 euros a ajudar persones dependents a adaptar banys

L’Ajuntament de Manresa destinarà 30.000 euros en ajudes per l’adaptació de cambres de bany d’habitatges de persones grans o dependents. Les bases, que se sotmetran a votació al ple d’aquest mes de juliol, contemplen una subvenció del cost de l’adaptació amb màxim de 4.000 euros per habitatge. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i d'aquestes persones en l’àmbit de la seva llar.

Les actuacions subvencionables són intervencions o obres que tenen com a finalitat l’adequació i millora de l’accessibilitat de la cambra de bany per facilitar la higiene personal.

De forma concreta, les actuacions que poden optar a les ajudes són la substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa i canvis d'aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat, canvi de gir de la porta i ampliació de la porta d’accés al bany, tractament antilliscant de paviments i instal·lació d'ajudes tècniques.

Vinculades al nivell d’ingressos

Les subvencions les poden sol·licitar persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona de 65 o més anys. També les poden demanar aquelles persones que formin part d’una unitat de convivència en les quals hi hagi una persona que tingui un grau de dependència reconegut, i a les quals l’arranjament les beneficiï de forma directa. També estan vinculades al nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar de la persona sol·licitant.

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, de manera que les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost establert, que per enguany és de 30.000 euros ampliables. Les intervencions s’hauran d’iniciar en un termini màxim des de la notificació de la concessió de l’ajuda i el termini màxim per finalitzar-les serà de sis mesos des de la notificació de l’atorgament.